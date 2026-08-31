Kolegyně nevěřila, že tenhle dort peču bez jediného vejce. V práci zmizel do svačiny a recept po mně chtěli všichni

Když u kávy v práci prozradíte, že v tomhle dortu není ani jedno vejce, většinou vám to nikdo nevěří. Vláčný čokoládový korpus se totiž bez vajec upéct dá a na chuti ani na vzhledu to nikdo nepozná. Stačí vědět, čím vejce v těstě zastoupit a proč se korpus i tak krásně zvedne. A nejlepší na tom je, že skoro nic z toho nemusíte dokupovat.
Proč se dort bez vajec vůbec povede
Vejce v těstě zvládají tři věci najednou. Spojují suroviny dohromady, drží těsto vláčné a vlhké a pomáhají mu nakynout. Jakmile ale víte, kterou z těch rolí zrovna potřebujete pokrýt, dají se všechny nahradit jinak.
O nakynutí se v bezvaječném těstě postará jednoduchá chemie. Jedlá soda se potká s něčím kyselým, nejčastěji s octem nebo citronovou šťávou, a začne bublat. Drobné bublinky uvězněné v těstě ho během pečení nadzvednou podobně, jako by to udělal vyšlehaný bílek. O vláčnost se pak stará olej a výrazná chuť kakaa přebije všechno ostatní, takže po vejcích se ani nezasteskne.
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Kouzlo tohohle dortu je v tom, že se míchá v jedné míse a ušpiníte u něj minimum nádobí. Nepotřebujete šlehač ani nic složitého.
Do mísy nasypte suché suroviny:
300 g polohrubé mouky, 200 g krupicového cukru, 4 lžičky kakaa, lžičku jedlé sody, půl lžičky soli, pro vůni půl sáčku vanilkového cukru.
Ve druhé nádobě promíchejte:
200 ml vlažné vody, 50 ml oleje, lžičku citronové šťávy.
Tekutou směs potom vlijte k suché a rozmíchejte dohladka.
Těsto vyjde řidší, než jste u dortů možná zvyklí, a přesně tak to má být. Nalijte ho do formy vyložené pečicím papírem a pečte zhruba 40 minut na 180 °C. Že je hotovo, poznáte podle špejle: zapíchnete ji doprostřed, a když vyjede čistá, korpus je upečený. Chutná skvěle jen tak ke kávě, ale klidně ho rozkrojte a promažte marmeládou nebo lehkým čokoládovým krémem.
Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle formu na bábovku, byl v kuchyni král. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč Bezvaječné těsto vyjde řidší než obvyklé dortové a míchá se v jediné míse. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když zrovna nepečete čokoládu
Soda s octem táhne hlavně tmavá těsta. U světlejších buchet, koláčů nebo bábovky se vyplatí sáhnout po jiné surovině, která práci vajec zastane.
Jablečné pyré: zhruba 75 g na jedno vejce. Do těsta skoro nepromluví, proto je první volbou, když nemá být nic poznat. Rozmačkaný banán: půlka zralého kusu za jedno vejce. Přidá vláčnost i přirozenou sladkost, jen počítejte s tím, že bude v moučníku cítit. Namočená lněná nebo chia semínka: lžíci umelte, zalijte třemi lžícemi vody a nechte půl hodiny nabobtnat. Vznikne hustý gel, který suroviny sváže úplně stejně jako vejce. Cizrnový nálev: tekutinu z konzervy cizrny, takzvanou aquafabu, jde vyšlehat do pěny, která nahradí vaječný sníh v nadýchaných korpusech. Olej: na jediné chybějící vejce postačí kolem 60 ml. Kdo potřebuje nahradit víc vajec, s olejem se mastnotě neubrání a udělá lépe, když sáhne po jiné variantě. Malé triky, díky kterým nikdo nepozná rozdíl
Aby dort opravdu zmizel do svačiny a nikoho nenapadlo se ptát, hlídejte pár drobností. Metličku odložte v momentě, kdy těsto přestane být hrudkovité. Když ho ušleháte víc, korpus ztvrdne a nadýchanost je pryč.
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Pokud chcete mít jistotu, že náhradu nikdo neodhalí, dejte přednost jablečnému pyré nebo kombinaci sody a kyseliny před banánem, jehož chuť dokáže prosáknout skrz. A délku pečení radši hlídejte špejlí než hodinkami, protože každá trouba peče trochu jinak a přesušený korpus prozradí i ten nejlepší recept. Právě vláčnost je totiž to, díky čemu si kolegové myslí, že jste nad dortem strávili celé odpoledne.
Zdroje: https://www.ochutnejorech.cz/blog/cim-nahradit-vejce, https://zeny.iprima.cz/rodina/5-zpusobu-jak-pri-peceni-nahradit-vejce, https://www.toprecepty.cz/recept/26137-vlacny-americky-cokokolac-bezvajecny/, https://www.proalergiky.cz/recepty/jednoduchy-narozeninovy-dort-bez-vajec-mleka-orechu-soji, https://www.inspiraceodtety.cz/clanek/dort-na-posledni-chvili-tento-cokoladovy-zazrak-bez-vajec-vas-zachrani