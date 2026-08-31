Větrák umístěný půl metru od okna funguje jako vysavač na horký vzduch. Hasiči odvětrávají zakouřené budovy stejným principem

Proud na kůži sice pomáhá odpařovat pot a přináší okamžitou úlevu, jenže teplota vzduchu v místnosti se tím nezmění ani o desetinu stupně. Americká agentura EPA to říká bez obalu: ventilátor sám o sobě vzduch neochlazuje, pouze ho přesouvá. Skutečný efekt nastane teprve ve chvíli, kdy větrák otočíte směrem ven z okna a necháte ho pracovat jako primitivní odtahový systém.
Proč odstup od okna mění pravidla hry
Intuice velí přirazit větrák co nejblíž ke sklu, aby proud letěl rovnou ven. Fyzika proudění ale funguje jinak. Vzduch opouštějící vrtuli se za ní rozšiřuje do kuželovitého tvaru, odborně se tomu říká volný turbulentní proud. Na jeho okrajích vzniká smyková vrstva, kde se rychlý tok mísí s klidnějším okolním vzduchem a strhává ho do svého směru. Tomuto jevu říkají aerodynamici „entrainment“ a popisuje ho mimo jiné Journal of Fluid Mechanics.
Praktický důsledek: čím víc prostoru má kužel k rozvinutí, tím širší masu vnitřního vzduchu strhne s sebou ven. Větrák přilepený přímo k rámu posílá oknem jen úzký sloupec o průměru svých lopatek. Odsunutý o desítky centimetrů dokáže svým rozšířeným proudem pokrýt podstatně větší plochu otvoru. Výsledkem je vyšší objem odtaženého vzduchu za minutu, a právě na tom záleží.
Půl metru představuje rozumný startovací bod pro běžný třiceticentimetrový stolní model. Příliš blízko omezuje strhávání okolního vzduchu, příliš daleko proud ztrácí tah a rozpadá se dřív, než dorazí k oknu. V praxi má smysl experimentovat v pásmu zhruba 30 až 80 centimetrů podle šířky okna a síly konkrétního přístroje.
Stejný trik používají hasiči, jen s tisícinásobným výkonem
Princip odstupu od otvoru si nevymysleli domácí kutilové. Profesionální hasiči ho využívají při takzvané přetlakové ventilaci, kdy z hořícího domu vytlačují kouř a žár čistým vzduchem. Metodický list HZS ČR popisuje postup takto: zvolí se přiváděcí otvor, odváděcí otvor a ventilátor svým vzduchovým kuželem pokryje vstupní otvor tak, aby proud vytlačoval teplo a zplodiny ven z budovy.
Americký institut NIST ve studii NISTIR 7412 doporučuje hasičům takzvaný setback 1,2 až 1,8 metru před vstupem a přesné natočení ventilátoru pro maximální strhávání okolního vzduchu. Technické podmínky HZS pro cisternové automobilové stříkačky přitom počítají s přetlakovým ventilátorem o výkonu nejméně 12 000 m³/h. Domácí třicetiwattový stolní model zvládne zlomek tohoto objemu, ale logika zůstává totožná: směrovaný tok skrz otvor v konstrukci, podpořený správným odstupem.
Hasiči navíc upozorňují na riziko, které se týká i bytového větrání: když ventilátor stojí příliš blízko otvoru, část odtaženého vzduchu se může nad přístrojem stočit zpět a nasát se dovnitř. V zakouřené budově to znamená cirkulaci zplodin, v přehřátém bytě zbytečné zkratování efektu.
Kdy odtah oknem funguje a kdy škodí
Celý trik stojí na jedné podmínce: venku musí být chladněji než uvnitř. Jakmile večerní vzduch klesne pod teplotu v bytě, ventilátor obrácený ven začne vytahovat přehřátou masu a na její místo se netěsnostmi, dveřmi nebo protilehlým oknem nasává chladnější náhrada. EPA i CDC doporučují tuto metodu právě pro noční hodiny a podvečer.
Zásadní roli hraje cesta pro náhradní vzduch. Byt s okny na dvou protilehlých stranách vytvoří křížový tah a výměna probíhá rychle. Garsoniéra nebo jednosměrná dispozice s okny jen do jedné fasády větrá podstatně slaběji, britský úřad GOV.UK na to výslovně upozorňuje. I v takovém případě ale pomůže otevřít dveře na chodbu, využít koupelnový odtah nebo alespoň nechat podříznuté dveře mezi místnostmi.
Limity, které je dobré znát:
- Při venkovních teplotách nad 35 °C přestává ventilátor jako ochrana zdraví stačit.
- Smog, pylová sezóna nebo kouř z grilování mohou znehodnotit přínos čerstvého vzduchu.
- Hluk z ulice a bezpečnost otevřených oken v přízemí vyžadují vlastní úvahu.
- Vzduch se vymění relativně rychle, ale stěny, podlaha a nábytek chladnou pomalu; první měřitelný pokles v jednom pokoji lze čekat během 10 až 30 minut, výraznější rozdíl v celém bytě spíš přes noc.
Jak větrák správně postavit: praktický návod krok za krokem
- Vyberte okno na nejteplejší straně bytu, odtud bude horký vzduch odcházet.
- Umístěte ventilátor na stabilní stolek nebo pevný podstavec zhruba 30 až 80 cm před okno, střed vrtule přibližně do výšky středu okenního otvoru.
- Nasměrujte proud kolmo ven z okna. Oscilaci vypněte, potřebujete soustředěný kužel, ne rozmávnutý vějíř.
- Otevřete druhé okno nebo dveře na protilehlé straně bytu, aby měl náhradní vzduch kudy proudit dovnitř.
- Nechte za ventilátorem volný prostor, překážky v nasávací zóně brzdí průtok.
- Zapněte na střední nebo nejvyšší rychlost a nechte běžet celý večer a noc.
Kdo chce ověřit efekt, položí teploměr doprostřed místnosti a zaznamená teplotu před zapnutím a po hodině provozu. Při večerním rozdílu 5 až 8 °C mezi venkem a vnitřkem lze realisticky čekat pokles o 1 až 3 °C v jednom pokoji během první hodiny, výraznější ochlazení celého bytu pak přes noc.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková