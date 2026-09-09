Zapomeňte na jablka. Nejchutnější štrúdl uděláte z úplně jiné podzimní suroviny

Podzimní delikatesa z farmářského trhu
Když se počátkem podzimu procházíte farmářským trhem, nemůžete přehlédnout hory oranžových dýní. Většina z nás sáhne po dýni na polévku nebo rizoto, ale málokdo ví, že z ní lze upéct vynikající štrúdl. Přitom jde o sezónní specialitu, která stojí za vyzkoušení, a to nejen kvůli chuti.
Dýně je „zimní příbuzná“ okurky a melounu. Pochází ze Severní Ameriky, kde se pěstuje už více než pět tisíc let. Zatímco v USA ji používají hlavně k vydlabávání na Halloween nebo na tradiční koláč na Den díkuvzdání, u nás z ní nejčastěji vaříme polévky. Škoda – dýně si zaslouží mnohem víc pozornosti.
Která dýně se hodí do štrúdlu
Nejčastěji se u nás setkáte s dýní Hokaido, která je nasládlá, má sytě oranžovou barvu a konzumuje se i se slupkou. Skvěle se hodí do polévek i moučníků. Další možností je dýně muškátová s tmavě zelenou slupkou a sytě oranžovou dužinou – tu je ale potřeba oloupat. Pokud chcete něco extra, zkuste dýni máslovou, která chutí připomíná oříšky, má nažloutlou slupku a tvar hrušky. Existuje i špagetová dýně, která může sloužit jako náhrada těstovin, ale do štrúdlu se nehodí.
Pro štrúdl je nejlepší použít dýni Hokaido nebo muškátovou. Obě mají dostatečně sladkou a krémovou dužinu, která se po upečení krásně spojí s máslem a skořicí.
Proč dýni zařadit do jídelníčku
Dýně je velmi výživná a přitom nízkokalorická zelenina. Má vysoký obsah betakarotenu, takže tělu dodává vitamín A, který pomáhá udržovat ostrý zrak, ničí zárodky bakterií a stará se o správnou funkci reprodukčních orgánů.
Nejčastěji se konzumuje dužina, ale jíst se dají i listy, semínka nebo slupka. Takže když si dopřejete kousek dýňového štrúdlu, nejenže si pochutnáte, ale tělo vám poděkuje.
Suroviny
- listové těsto – 1 balení
- strouhaná dýně – 3 šálky
- strouhanka – 1/2 šálku
- máslo – 1 lžíce
- krupicový cukr – 1/3 šálku
- vanilkový cukr – 1 sáček
- citrónová šťáva – 1 lžíce
- mletá skořice – 1/2 lžičky
- vejce – 1 ks (na potření)
- moučkový cukr – 2 lžíce (na posypání)
Postup přípravy
- Troubu předehřejte na 180 °C.
- Nastrouhanou dýni dejte do mísy a smíchejte se strouhankou, krupicovým cukrem, vanilkovým cukrem, citrónovou šťávou a skořicí.
- Listové těsto rozválejte a potřete rozpuštěným máslem.
- Těsto pokryjte dýňovou náplní.
- Štrúdl stočte a konce zahrňte dospod.
- Závin dejte na plech vyložený pečicím papírem.
- Potřete rozšlehaným vejcem.
- Pečte dozlatova 20–25 minut.
- Před podáváním posypte moučkovým cukrem.
Rychlejší než jablkový
Velká výhoda dýňového štrúdlu spočívá v tom, že je hotový rychleji než varianta z jablek. Dýně se nemusí předvařit ani dusit, stačí ji nastrouhat a smíchat s ostatními surovinami. Listové těsto navíc zkracuje přípravu na minimum – rozválíte, naplníte, stočíte a za dvacet minut máte hotovo.
Chuť je překvapivě jemná a krémová. Dýně se během pečení spojí s máslem a skořicí do harmonické náplně, která není přesládlá. Citrónová šťáva jí dodá lehkou svěžest a strouhaná dýně zůstává šťavnatá, takže štrúdl není suchý.
Pokud máte na zahrádce vlastní dýně, využijte je. Pokud ne, vyrazte na farmářský trh – říjen je jejich sezónou a bylo by škoda ji promeškat. Dýňový štrúdl je skvělý způsob, jak ochutnat podzim v jeho nejlepší podobě.
Zdroje článku: healthline.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová