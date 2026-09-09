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Až 300 míst pro auta. Hradec zvažuje na sídlišti družstevní parkovací dům

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Město Hradec Králové zvažuje stavbu družstevního parkovacího domu až pro 300 aut. Vyrůst by mohl na stávajícím parkovišti v ulici Na Potoce na největším panelákovém sídlišti Moravské Předměstí, kde je velký nedostatek parkovacích míst. Reálnost záměru by měla ukázat studie proveditelnosti, kterou si město nechá zpracovat za téměř 600 tisíc korun.
Až 300 míst pro auta. Hradec zvažuje na sídlišti družstevní parkovací dům

Až 300 míst pro auta. Hradec zvažuje na sídlišti družstevní parkovací dům

Zdroj: Lukáš Nekolný
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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