Až 300 míst pro auta. Hradec zvažuje na sídlišti družstevní parkovací důmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Až 300 míst pro auta. Hradec zvažuje na sídlišti družstevní parkovací dům
Ministerstvo zdravotnictví varuje před konzumací ovocného pyré Lupilu, které se prodávalo v prodejnách...
Trať mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí čeká kompletní modernizace za téměř sedm miliard korun....
Na budoucí dálnici D11 mezi Jaroměří a Trutnovem přibývají násypy, zářezy a základy mostů. Stavbaři také...
Nové pobytové plochy, dřevěné platformy a nádoby se zelení na Velkém náměstí stály téměř 1,9 milionu korun....
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →