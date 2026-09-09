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Gretzky do Los Angeles: přestup, který změnil Kings a nakonec překreslil mapu celé NHL

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Wayne Gretzky právě dovedl Edmonton ke čtvrtému Stanley Cupu během pěti let, když jej Oilers 9. srpna 1988 poslali do Los Angeles. Kanada mluvila téměř o zradě, Gretzky na tiskové konferenci plakal a Kings během několika hodin zjistili, co znamená vlastnit nejslavnějšího hokejistu planety.
Gretzky do Los Angeles: přestup, který změnil Kings a nakonec překreslil mapu celé NHL

Gretzky do Los Angeles: přestup, který změnil Kings a nakonec překreslil mapu celé NHL

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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