Gretzky do Los Angeles: přestup, který změnil Kings a nakonec překreslil mapu celé NHL

„The Trade“ ale nakonec změnil mnohem víc než dva kluby. Pomohl NHL uvěřit, že hokej může prosperovat i tam, kde za halou rostou palmy.
Dne 9. srpna 1988 seděl Wayne Gretzky před novináři v Edmontonu a nedokázal dokončit větu. Rozplakal se. O necelé tři měsíce dříve dovedl Edmonton Oilers ke čtvrtému Stanley Cupu během pěti sezon a získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off. Bylo mu sedmadvacet let, byl největší hvězdou NHL a Oilers pořád vypadali jako mužstvo schopné pokračovat v dynastii. Přesto byl právě vyměněn do Los Angeles Kings.
Balík byl obrovský. Do Kalifornie s Gretzkym zamířili Marty McSorley a Mike Krushelnyski, Edmonton získal Jimmyho Carsona, Martina Gélinase, tři volby v prvním kole draftu a především 15 milionů dolarů. Právě hotovost dala celému obchodu dodnes trochu nepříjemnou příchuť. Nešlo jen o sportovní rozhodnutí, při kterém by Oilers usoudili, že mohou jednoho hráče proměnit v lepší budoucnost. Majitel Peter Pocklington potřeboval peníze a část Kanady měla pocit, že její největší sportovní ikona byla jednoduše prodána bohatšímu trhu.
Pro Edmonton to byl šok. Pro Los Angeles životní příležitost
Gretzky tehdy nebyl stárnoucí legenda, kterou klub posílá pryč těsně před koncem kariéry. Už měl sezonu s 92 góly, ročník s 215 body, sedm Hartových trofejí a stovky rekordů, které často vypadaly, jako by vznikly v jiné soutěži. Výměna nejlepšího hráče planety krátce po vítězství ve Stanley Cupu proto působila v hokejové Kanadě téměř nepochopitelně.
Los Angeles naopak nepotřebovalo dlouhé přesvědčování. Kings existovali od roku 1967 a měli za sebou kvalitní hráče i zajímavé sezony, ale nikdy se nestali jednou z určujících sportovních značek města. V Los Angeles nestačí být dobrý. Město má Lakers, Dodgers, Hollywood a permanentní nabídku lidí a událostí, které jsou ochotné bojovat o pozornost. Majitel Kings Bruce McNall získal člověka, který tento problém vyřešil během jednoho odpoledne.
Kluboví pracovníci později vzpomínali, že běžný srpnový den mohl přinést několik telefonátů ohledně vstupenek. Po Gretzkyho výměně byly telefonní linky zahlcené. Kings najednou nemuseli vysvětlovat, proč by měl někdo v jižní Kalifornii sledovat lední hokej. Stačilo říct, že dnes večer hraje Wayne Gretzky.
Marketing by nestačil, kdyby Gretzky nezačal okamžitě vyhrávat
Mohla z toho samozřejmě vzniknout jen drahá hollywoodská atrakce. Největší hokejová celebrita prodá halu, objeví se několik známých tváří v hledišti a po pár měsících novinka vyprchá. Gretzky ale první sezonu za Kings zakončil se 168 body, získal devátou Hart Trophy a Los Angeles zlepšilo svůj výkon v tabulce o 23 bodů.
Pak přišlo play-off a scénář, který by filmové studio možná odmítlo jako příliš průhledný. Kings narazili v prvním kole na Edmonton. Oilers vedli v sérii 3:1, ale Los Angeles ji otočilo a vyhrálo v sedmi zápasech. Gretzky během několika měsíců nejen změnil město a dres, ale pomohl vyřadit klub, s nímž ještě před rokem zvedal Stanley Cup.
Kings tím získali něco důležitějšího než prodej suvenýrů. Dostali sportovní legitimitu. Hokej v Los Angeles přestal být exotickou atrakcí s nejslavnějším hráčem světa a začal být týmem, který mohl vyhrávat proti nejlepším.
Největší změna se ale začala odehrávat mimo NHL
Samotná popularita Gretzkyho by ještě nestačila k tvrzení, že změnil mapu amerického hokeje. Podstatné bylo, že lidé v Kalifornii nezačali hokej jen sledovat. Začali ho hrát.
NHL při třicátém výročí výměny připomínala, že v době Gretzkyho příchodu evidovalo USA Hockey v Kalifornii jen několik tisíc registrovaných mládežnických hráčů. O tři desetiletí později bylo číslo několikanásobně vyšší. Postupně přibyly zimní stadiony, mládežnické programy a také kalifornští rodáci schopní dostat se až do NHL.
Tady je fér brzdit největší legendu. Gretzky samozřejmě vlastníma rukama nepostavil haly v Kalifornii a nelze mu připsat každý pozdější hokejový projekt na americkém jihozápadě. Změny měly ekonomické, demografické i ligové příčiny. Jeho příchod ale vytvořil něco zásadního: masivní důkaz, že hokej může na podobném trhu získat publikum, pokud mu liga nabídne dostatečně silný důvod.
Za tři roky už měla Kalifornie dva kluby. Za pět tři
V roce 1988 byli Kings jediným kalifornským týmem NHL. V sezoně 1991/92 už začali hrát San Jose Sharks a v roce 1993 se přidali Mighty Ducks of Anaheim. Ze státu, který mohl působit jako okrajová hokejová experimentální zóna, se stal region se třemi kluby.
Právě Anaheim pěkně ukazuje, jak hluboko Gretzkyho efekt pronikl do popkultury. Šéf Disney Michael Eisner začal chodit na zápasy Kings, jeho syn hrál hokej a do stejného prostředí v roce 1992 vstoupil film The Mighty Ducks. O rok později už Disney vlastnil skutečnou franšízu NHL pojmenovanou podle filmového týmu. Něco takového by bylo bez nové popularity hokeje v jižní Kalifornii mnohem hůř představitelné.
NHL se současně otevírala dalším netradičním trhům. Tampa Bay, Florida, později Nashville a další kluby nevznikly proto, že by Gretzky někam ukázal prstem. Jeho úspěch v Los Angeles ale výrazně oslabil starou představu, že hokej funguje jen tam, kde mají lidé od dětství zamrzlý rybník za domem.
Kings se přitom změnili i kulturně
Gretzkyho černostříbrný dres se stal módním symbolem daleko za hranicemi hokejových tribun. Na zápasy chodily hollywoodské celebrity a Kings se postupně dostávali do stejného kulturního prostoru jako jiné velké sportovní značky města. V sezoně 1991/92 vyprodali všechny domácí zápasy.
Tohle je u Gretzkyho přestupu možná důležitější než jednotlivé sezony. Kings najednou dokázali být současně sportem, zábavou a značkou. Gretzky byl pro Los Angeles ideální hvězda právě proto, že nikdy nepotřeboval vyrábět skandály, aby byl slavný. Jeho hlavní atrakcí bylo, že člověk mohl přijít do haly a každou noc vidět něco, co nikdo jiný na světě neuměl.
V roce 1993 dovedl Kings až do jejich prvního finále Stanley Cupu. V rozhodujícím sedmém zápase konferenčního finále proti Toronto Maple Leafs dal hattrick a Los Angeles vyhrálo 5:4. Ve finále pak Montreal Canadiens zvítězili 4:1 na zápasy. Gretzky tak v Los Angeles nikdy Stanley Cup nezískal, ale klub už se definitivně zbavil role hokejové kuriozity v Hollywoodu.
Největší dopad obchodu byl vidět až dlouho poté, co Gretzky odešel
Los Angeles získalo první Stanley Cup až v roce 2012 a druhý o dva roky později. Anaheim vyhrál v roce 2007, San Jose se v roce 2016 dostalo do finále. Do NHL mezitím dorazily generace hráčů narozených v Kalifornii, Texasu, Arizoně a dalších regionech, které v osmdesátých letech nepatřily k tradičním zásobárnám talentu.
Právě proto se 9. srpen 1988 nedá hodnotit jen otázkou, kdo „vyhrál výměnu“. Edmonton ještě v roce 1990 získal další Stanley Cup a část hráčů a draftových voleb z obchodu mu pomohla při přechodu do nové éry. Los Angeles získalo nejlepšího hráče planety a otevřelo si úplně jiný trh.
NHL ale dostala něco, co nemělo cenu vyjádřenou v dolarech ani draftových volbách. Dostala důkaz, že hokejovou kulturu není nutné pouze hledat. Za správných podmínek se dá také vytvořit.
Většina velkých přestupů změní dva týmy. Gretzkyho cesta z Edmontonu do Los Angeles pomohla změnit představu celé ligy o tom, kde může mít budoucnost.
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Zdroje: NHL.com – Gretzky trade to Kings left long-lasting impact on NHL, sport [1], NHL.com – Gretzky trade put Los Angeles hockey on map [2], NHL.com – Rogie Vachon remembers impact of blockbuster Gretzky trade [3], NHL.com – Aug. 9: Gretzky traded to Kings by Oilers [4], NHL.com – May 29: Gretzky powers Kings into Cup Final [5].