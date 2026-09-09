Hokejista Slafkovský podepsal fanynce sáček na zvracení. Letuška prozradila, co dělal během letu pro ostatní cestující

Začátkem září 2026 se na fanouškovském fóru montrealských Canadiens objevily dvě historky, které spolu na první pohled nesouvisely. Jedna popisovala setkání s Jurajem Slafkovským na letu z Vídně do Montrealu, tichý, skromný kluk, ochotný k fotce i krátkému rozhovoru. Druhá přišla v komentáři pod stejným příspěvkem: sestra jedné fanynky pracuje jako letuška a měla Slafkovského na červnovém letu. Výsledkem byl autogram na palubním sáčku na zvracení. Fotka obletěla internet a z improvizovaného suvenýru se stal malý symbol toho, jak se dvaadvacetiletý Slovák chová, když ho nikdo nefotí pro klubový marketing.
Sáček, podpis a číslo 20
Na veřejně dostupné fotografii je vidět standardní bílý palubní sáček s ručně psaným autogramem a číslem 20. Nahoře někdo dopsal začerněné jméno a nápis „fan #1″, z dostupného snímku ale nejde spolehlivě potvrdit, že tyto části psal přímo Slafkovský. Bezpečně mu patří podpis a číslo dresu.
Proč zrovna sáček? Žádný inside joke, žádná předem připravená akce. V letadle prostě nebyl po ruce standardní suvenýr, a tak posloužil první dostupný předmět. Fanynka, která fotku sdílela, reagovala nadšeně a se smíchem, a přiznala, že její sestra byla při pořizování fotky nervózní, protože to udělala hlavně kvůli ní jako velké fanynce „Slafa“.
Dva lety, stejný člověk
Červnový příběh s letuškou a zářijové setkání z letu z Vídně jsou dvě oddělené události, které se potkaly v jednom vlákně na Redditu. V prvním případě šlo o improvizovaný autogram. Ve druhém fanoušek popsal, jak Slafkovský „pomáhal všem v letadle se zavazadly a vším možným“ a při oslovení ochotně pózoval na fotku i chvíli povídal.
Důležité je, co obě historky spojuje: vznikly mimo klubové kamery, mimo oficiální akce, mimo jakýkoli řízený fanservis. Nikdo ho nenatáčel pro sociální sítě Canadiens. Nikdo mu neřekl, aby byl milý. Prostě byl.
Hvězda, která nehraje hvězdu
Že nejde o izolovanou náhodu, potvrzuje i oficiální obsah NHL. V dokumentární minisérii „My World“ z ledna 2026 je Slafkovský zachycen, jak ho na ulicích Montrealu běžně zastavují fanoušci, a jak to očividně nevnímá jako zátěž. Sám opakovaně říká, že „Montreal v den zápasu je nejlepší hokejové město na světě“ a že tamní fanouškovskou vášeň považuje za výjimečnou i ve srovnání se Slovenskem.
Po podpisu dlouhodobé smlouvy v létě 2024 to shrnul jednou větou: „Cítím, že tady budujeme něco opravdu speciálního.“ A zdá se, že to myslí vážně, nejen na ledě.
Sezona za 73 bodů a léto v Košicích
Kontext těch letadlových příběhů je podstatný. Slafkovský přijížděl do Montrealu po dosud nejlepší sezoně kariéry: 73 bodů v základní části, 12 bodů v 19 zápasech play-off a nominace do all-star výběru olympijského turnaje. Po sezoně byl podle vlastních slov zdravotně stoprocentně v pořádku. Léto strávil v Košicích kombinací kondiční přípravy s trenérem Danielem Kičurou, golfu, FIFA a času s rodinou.
V srpnovém rozhovoru pro Naše Košice mluvil hlavně o dalším posunu a týmových ambicích. „Věřím, že Stanley Cup doneseme do Košic co nejdříve,“ řekl. Žádné hvězdné manýry, žádné proklamace o individuálních metách. Sbírat prsteny, ne titulky.
Co čeká Slafkovského a kde ho sledovat
Rookie camp Canadiens proběhl 11.–15. září, první přípravné zápasy startovaly 19. září. Základní část sezony 2026/27 Montreal otevře 29. září venku proti Torontu, domácí premiéra v Bell Centre je naplánovaná na 6. října proti Carolině. Čeští fanoušci mohou zápasy sledovat přes NHL.TV na platformě DAZN, lokálně pak vybrané přenosy nabízí Oneplay.
Palubní sáček s podpisem a číslem 20 mezitím nejspíš leží v šuplíku u jedné fanynky. Jako důkaz, že někdy stačí být normální člověk, a lidé si to zapamatují víc než jakýkoli gól.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka