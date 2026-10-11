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Benda obvinil Cavaliho kvůli 100 tisícům. Zápas v Clashi nebude

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Marco Cavali se nedostal mezi vybrané soupeře Karlose Bendy. Šampion Clashe navíc tvrdí, že jeho dlouholetý rival dostal od organizace zálohu 100 tisíc korun, kterou nyní bude muset vrátit.
Benda obvinil Cavaliho kvůli 100 tisícům. Zápas v Clashi nebude

Benda obvinil Cavaliho kvůli 100 tisícům. Zápas v Clashi nebude

Zdroj: Clash
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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