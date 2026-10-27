O'Malley tlačí na odvetu s Yanem a má silný argument. White potvrdil, že UFC řeší dvě jména na titul

Petr Yan odcházel z klece v Abú Zabí s pásem, kterému chybělo jediné kolo k tomu, aby ho neměl. Všichni tři rozhodčí napsali 48:47 a vyzyvatel Merab Dvalishvili celý večer marně hledal cestu na zem. Pak se kamera otočila na rozhovor v kleci a padla otázka, kdo přijde na řadu dál. Ozval se muž, který s Yanem kdysi odbojoval tři kola a odešel jako vítěz. Sean O’Malley neřekl, že by rád, řekl, že to tak bude. Redakce MMAmagu proto otevřela oficiální výsledkové listiny a statistickou databázi UFC a prošla, jestli jeho nárok vydrží i bez mikrofonu.
Vyzyvatel si zápas zabral dřív, než mu ho někdo nabídl
Daniel Cormier, který šampiona po zápase zpovídal, nadhodil jako dalšího soupeře Songa Yadonga. O’Malley to sledoval a odpověděl po svém, ve veřejném videu na YouTube, jehož znění zachytily přepisy serveru Sherdog.
„DC, nevím, co si myslí. Ptá se na Songa Yadonga. Snažím se to pobrat. Možná je další, počkat, já ho porazil asi před šesti měsíci. Budu bojovat s Petrem Yanem jako další, je mi to jedno. I kdyby oznámili Petra proti Songovi, stejně budu bojovat s Petrem příště,“ řekl O’Malley.
To není žádost o titulovou šanci. To je oznámení.
Šéf UFC Dana White den po turnaji v oficiálním materiálu organizace popsal stav jinak: „S matchmakery jsme si celý večer psali o Songu Yadongovi a Seanu O’Malleym. Oba jsou samozřejmě skvělé možnosti a je to příjemná starost, vybrat z těch dvou dalšího,“ uvedl. Potvrdil tedy debatu, ne zápas. V oficiálním výpisu akcí UFC nebyl k 27. říjnu 2026 u žádného ohlášeného turnaje uveden zápas Petra Yana.
Jeho nárok ale nestojí na hlasitosti. Stojí na třech oficiálních verdiktech, které jde přečíst řádek po řádku.
Tři verdikty, které drží O’Malleyho nárok nad vodou
Začít se musí v roce 2022. Na UFC 280 porazil O’Malley Yana nejednotným rozhodnutím 29:28, 28:29 a 29:28, tedy o jedinou bodovací kartu od jediného rozhodčího. Dva sudí viděli jako vítěze Američana, jeden Rusa. V oficiálním záznamu UFC zůstává výsledek v této podobě dodnes.
Redakce MMAmagu položila vedle sebe tři dokumenty: výsledkovou listinu UFC 280, oficiální výsledky UFC 299 a protokol Nevadské atletické komise z turnaje UFC 324. Z nich plyne, že O’Malley porazil jak současného šampiona, tak jediného muže, kterého UFC drží jako alternativu. Song Yadong má přitom proti oběma zápornou bilanci: s Yanem prohrál 9. března 2024 na UFC 299, s O’Malleym 24. ledna 2026 na UFC 324, pokaždé jednomyslně a pokaždé na kartách 29:28.
|Duel
|Turnaj a rok
|Oficiální výsledek
|O’Malley proti Yanovi
|UFC 280, 2022
|O’Malley na body, nejednotně
|Yan proti Songovi
|UFC 299, 2024
|Yan na body, jednomyslně
|O’Malley proti Songovi
|UFC 324, leden 2026
|O’Malley na body, jednomyslně
Šampion, který přežil 58 pokusů o strh, nevypadá na vybíravého
Yanova obhajoba nebyla procházka. Redakce MMAmagu otevřela databázi UFC Record Book v kategorii pokusů o strh a našla tam zápas z 24. října 2026 na prvním místě: Dvalishvili se pokusil dostat Yana na zem 58krát, což je podle aktualizace z 25. října 2026 nejvyšší evidovaná hodnota v této tabulce. Šampion to ustál a vyhrál o jediné kolo na každé kartě.
Do výběru dalšího soupeře se přitom netlačí. Před turnajem řekl Yan serveru MMA Fighting k možné odvetě: „Proč ne? Vážně, máme spolu historii, tak proč by to neměl být ten zápas?“ Po obhajobě byl podle Sherdogu ochotný bojovat se Songem, King Kongem nebo kýmkoli dalším, Songa označil za zasloužilejšího vyzyvatele a rozhodnutí nechal na matchmakerech UFC.
U O’Malleyho se tón posunul jinak. Už 6. října 2026 prohlásil, že se zápasu s Paytonem Talbottem vyhýbá právě kvůli Yanovi. Tehdy to vázal na podmínku, že Yan vyhraje. Po UFC 333 už mluvil, jako by zápas byl podepsaný.
Song Yadong má přesto něco, co O’Malley předložit nemůže, a právě kvůli tomu je rozhodnutí UFC těžší, než by se z O’Malleyho monologu zdálo.
Proč nejhlasitější jméno ještě nemusí být to vybrané
ANALÝZA Když má O’Malley výhru nad oběma muži, proč UFC vůbec řeší druhé jméno? Protože Song přišel 29. srpna 2026 v Šanghaji s tím, co se v matchmakingu cení nejvíc. Umara Nurmagomedova poslal k zemi pravým zvedákem v čase 1:48 druhého kola. Jeho argument není historický. Je čerstvý.
UFC neskládá zápasy jen podle žebříčku, skládá je podle toho, co prodá a co zároveň dává sportovní smysl. O’Malley nabízí nevyřízený účet a jméno, které táhne. Song přináší čerstvý dojem, že by Yana mohl skutečně porazit. Oba jsou v úzké špičce bantamové váhy, divize, v níž Yan pás drží.
Zbývá ta nejefektnější věta celého týdne. O’Malley slíbil největší bantamový zápas v historii UFC. Redakce MMAmagu prověřovala, co se z ní dá doložit, a v otevřených oficiálních výpisech akcí UFC k 27. říjnu 2026 žádné oznámení odvety nenašla. Bez oznámeného zápasu neexistuje tržba z brány ani prodej přenosu, se kterým by se dalo cokoli srovnávat. Jako slogan to funguje, jako údaj ne.
Dokud organizace nepodepíše, není O’Malleyho prohlášení rozhodnutím, ale pozicí v jednání. Oba kandidáti mají doložitelný nárok. Každý ale platí jinou měnou.
Termín, který si O’Malley napsal do kalendáře sám
K zápasu, který neexistuje, má O’Malley i termín. „Musím to být já proti Petrovi ve Spojených státech, na začátku druhého čtvrtletí nebo na konci prvního, zapište to,“ řekl ve svém videu podle přepisu serveru MMA Fighting z 26. října 2026. Je to přání bojovníka, ne plán organizace.
V oficiálním výpisu akcí má UFC na začátek roku 2027 ohlášený turnaj v Dallasu 16. ledna 2027, UFC 336 v Torontu 30. ledna 2027 a turnaj v Sydney 7. února 2027. Yanovo jméno u žádného z nich nestojí.
Stav k 27. říjnu 2026 je tedy prostý. Šampion je po nejtěsnější možné obhajobě, organizace drží dvě jména a sám Yan volbu nechává na matchmakerech. Účtenka z roku 2022 se přitom neproplatí sama. Dokud UFC nepodepíše, drží ji O’Malley jen v ruce.
Metodika: Redakce MMAmagu pracovala s oficiálními dokumenty UFC a s protokolem Nevadské atletické komise: výsledkovou listinou UFC 280 ze dne 22. října 2022 (29–28, 28–29, 29–28), oficiálními výsledky UFC 299 z 9. března 2024 (29–28 třikrát), protokolem komise k UFC 324 ze dne 24. ledna 2026 (29–28 třikrát), oficiálními kartami UFC 333 z 24. října 2026 (48–47 třikrát) a oficiálním výsledkem z UFC Shanghai z 29. srpna 2026 (KO v čase 1:48 druhého kola). Údaj o 58 pokusech o strh pochází z databáze UFC Record Book, kategorie pokusů o strh, kde je veden jako první v pořadí k aktualizaci 25. října 2026 07:45 GMT. Časové ukotvení článku vzniklo porovnáním data turnaje 24. října 2026 s datem zpracování 27. října 2026, tedy rozdílem tří kalendářních dnů; kurzy ani částky se nepřepočítávaly, veřejná čísla o výplatách nejsou k dispozici. Doslovné výroky Seana O’Malleyho redakce ověřovala přes přepisy Sherdogu a MMA Fighting, protože plné textové znění jeho videa nebylo v otevřených zdrojích dostupné. Článek nezahrnuje číselné pořadí bantamového žebříčku, protože dohledané zdroje si v pozicích O’Malleyho a Songa odporují, a nezahrnuje ani oznámení odvety, které k 27. říjnu 2026 v oficiálních výpisech UFC nebylo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek