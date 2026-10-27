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O'Malley tlačí na odvetu s Yanem a má silný argument. White potvrdil, že UFC řeší dvě jména na titul

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Yan obhájil pás o jediné kolo. O’Malley vedle toho mává čtyři roky starou účtenkou a v zákulisí se mezitím řešilo jméno, které papír nemá, zato má čerstvý knokaut.
O'Malley tlačí na odvetu s Yanem a má silný argument. White potvrdil, že UFC řeší dvě jména na titul

O'Malley tlačí na odvetu s Yanem a má silný argument. White potvrdil, že UFC řeší dvě jména na titul

Zdroj: UFC
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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