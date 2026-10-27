Oktagon přišel o titulový zápas na turnaji v Mnichově. Gogoladze zuří a mluví o útěku soupeře

Turnaj OKTAGON 96 začíná 31. října 2026 v 17:00 v mnichovské hale a hlavní zápas večera měl patřit souboji o uvolněný pás welterové divize. Amiran Gogoladze, Gruzínec s přezdívkou Sniper, na něj čekal od jara. Dlouho to vypadalo, že proti němu půjde neporažený Němec Felix Klinkhammer. Čtyři dny před turnajem ale stálo v názvu oficiální stránky akce jiné jméno. Redakce MMAmag porovnala jednotlivé stránky organizace mezi sebou a narazila na to, že si navzájem odporují.
Na kartě turnaje stojí u Gogoladzeho jiné jméno
Redakce MMAmag otevřela 27. října 2026 ve 14:15 SEČ oficiální stránku turnaje a našla v jejím názvu i v popisu hlavního zápasu jméno Jessina Ayariho, nikoli Felixe Klinkhammera. Termín i místo zůstaly stejné. Stránka dál mluví o souboji o titul welterové váhy. Důvod výměny neuvádí.
Ve stejnou chvíli hlásily profily obou bojovníků na webu pořádající organizace OKTAGON MMA jako nejbližší zápas pořád duel Gogoladze proti Klinkhammerovi, a to v obou případech s datem 31. října 2026. Mezi kartou turnaje a profily bojovníků tedy stojí rozpor, který organizace nijak nevysvětlila.
Kdo je kdo: Gogoladze je na webu OKTAGONu veden jako jednička welterové divize s profesionální bilancí 18 výher a 3 porážky a osmi ukončeními do 100 sekund. Klinkhammer je v téže kategorii pátý, má bilanci 11 výher bez porážky, trénuje v londýnské tělocvičně London Shootfighters a je bývalým šampionem organizace Ares FC. Pro jednoho z nich měl být sobotní večer vyvrcholením roku.
Pro Gogoladzeho to přitom zdaleka není první soupeř, který se mu z karty vytratil.
Zápasy, které se nikdy nestaly, a 203 dní bez klece
Redakce MMAmag prošla záznamy jednotlivých turnajů v databázích Tapology a FightMatrix a dopočítala, jak dlouhá pauza Gruzínci mezitím narostla. Doložené položky vypadají takhle:
- OKTAGON 43, 20. května 2023: soupeřem měl být Ion Surdu, podle indexovaného výpisu Tapology zápas padl kvůli Surduovu zranění kotníku.
- OKTAGON 81, 28. prosince 2025: proti Kaiku Britovi, zrušeno, Tapology u něj uvádí zranění Gogoladzeho.
- OKTAGON 93, 12. září 2026: znovu Brito, tentokrát o titul. Brito podle Yahoo Sports 3. července 2026 pás uvolnil a zamířil do Contender Series Dany Whitea.
- OKTAGON 96, 31. října 2026: Klinkhammera na oficiální stránce turnaje vystřídalo jméno Jessina Ayariho.
Naposledy Gogoladze nastoupil 11. dubna 2026, kdy podle FightMatrix ukončil Iona Surdua knockoutem v prvním kole. Do mnichovského termínu 31. října 2026 z toho vychází 203 dní bez zápasu. Jde o rozdíl kalendářních dat, ne o přesný počet hodin mezi klecemi.
Že jde o opakovaný vzorec, připustila i organizace sama. V pozvánce na turnaj zveřejněné 26. října 2026 OKTAGON o Gogoladzem napsal: „Gruzínec chce konečně dostat titulový zápas, který už dvakrát ztratil, aniž by vstoupil do klece.“ Jinými slovy, dvě titulové šance mu padly dřív, než stihl vůbec vyjít do haly.
A zmizel tím i slib, který organizace dávala německým fanouškům.
Co zbylo z karty v Mnichově
Klinkhammer měl být podle téže pozvánky prvním Němcem s welterovým pásem OKTAGONu. Organizace jeho příběh prodávala přes obytný vůz na parkovišti u londýnské tělocvičny, ve kterém bydlel, a přes bilanci bez jediné porážky. Německý trh tak přišel o svůj hlavní důvod koupit si lístek.
Sobotní karta se ale měnila i jinde. OKTAGON 26. října 2026 oznámil na síti X, že Ion Surdu odstoupil ze svého zápasu: „Ion Surdu se kvůli zranění stáhl ze zápasu tuto sobotu,“ stojí v příspěvku, který ocitoval server MiddleEasy. Náhradníkem proti Ayarimu se podle stejného oznámení stal Kevin Pastran. O den později organizace podle MiddleEasy oznámila zranění Fayaze Haqparasta a zrušení jeho duelu se Shawnem da Silvou.
Ze srovnání oznámení s aktuální kartou, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne další nesrovnalost: Ayari měl podle oznámení z 26. října 2026 nastoupit proti Pastranovi, o den později se jeho jméno objevilo v titulku hlavního zápasu proti Gogoladzemu. Zápas Nika Samsonidseho s Gökhanem Aksuem na stránce turnaje dál figuruje. Nový termín pro Klinkhammera na kartě ani v profilech bojovníků uvedený není.
Českého a slovenského diváka drží u obrazovky tři jména. Slovák Ronald Paradeiser, na webu organizace vedený jako čtyřka welterové divize, má nastoupit proti Tyronu Pfeiferovi. Čech Marek Bartl má na programu Briana Manninga a Lukáš Chotěnovský Michaela Deigu-Schecka.
Kdo tu vlastně selhal
ANALÝZA Frustrace muže, kterému se během tří let rozpadly čtyři doložené zápasy včetně dvou titulových šancí, je pochopitelná. Hledat za ní viníka v soupeři je ale snadné a zároveň nepodložené. Zranění si bojovník neobjednává a příčinu poslední výměny organizace dosud nikde nevysvětlila.
Zrušený hlavní zápas navíc není v OKTAGONu ojedinělý úkaz. Server MMAScene s odkazem na oznámení organizace popsal, jak na turnaji OKTAGON 95 padl hlavní zápas Kincl proti Humburgerovi kvůli nesplněné váze a hlavním zápasem se stal duel Škvor proti Narkunovi. Hustý kalendář a rychlé náhrady umí zachránit večer, ale neumí zachránit kariérní okno bojovníka, který čeká na pás.
Nejhůř na tom není ani Gogoladze, ani Klinkhammer. Nejhůř je na tom fanoušek, který si kupuje lístek na jména a dostává tabulku, co se mění každý den. A sniper, kterému v Mnichově vyměnili terč? Spoušť pořád drží on.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek