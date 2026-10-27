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Německý bijec Oktagonu popsal, co ho žene do klece. Snil o fotbale, ale MMA mu má zajistit budoucnost pro mámu

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Místo kopaček klec. Marat Nessar má na kontě jediný profesionální zápas a do mnichovské arény 31. října 2026 vleze i s jednou větou o rodině. Unese ji proti soupeři, co škrtí?
Německý bijec Oktagonu popsal, co ho žene do klece. Snil o fotbale, ale MMA mu má zajistit budoucnost pro mámu

Německý bijec Oktagonu popsal, co ho žene do klece. Snil o fotbale, ale MMA mu má zajistit budoucnost pro mámu

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 14:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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