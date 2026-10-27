Německý bijec Oktagonu popsal, co ho žene do klece. Snil o fotbale, ale MMA mu má zajistit budoucnost pro mámu

Na papíře je to nenápadná položka mnichovské karty: dva kluci, kteří mají dohromady 2 profesionální zápasy. Jenže jeden z nich mluví o tom, že do klece leze kvůli matce, a rázem je z toho jeden z příběhů celého večera. Marat Nessar, německý bojovník lehké váhy do 70 kg s bilancí 1-0-0, snil jako kluk o kariéře profesionálního fotbalisty. Živit ho má sport, kde se vyhrává lokty a škrcením. Redakce MMAmag si k tomu otevřela jeho záznamy ve veřejných zápasových databázích a obraz z plakátu se s nimi úplně neschází.
Jednu větu řekl organizaci sám a rázem je z něj příběh karty
Výrok, kvůli kterému se o Nessarovi mluví, nepadl na tiskové konferenci. Poskytl ho přímo organizaci OKTAGON MMA, tedy největší české MMA organizaci, která pořádá turnaje i v Německu, a ta ho 21. října 2026 zveřejnila v profilovém textu před turnajem.
„Můj největší cíl přesahuje sport. Chci být tak úspěšný, aby moje máma už nikdy nemusela pracovat. Všechno, co dělám, dělám pro lepší budoucnost nás obou,“ říká v něm Nessar. Je to jeho cíl a jeho tvrzení, ne zpráva o rodinných financích; o tom, jak na tom jeho matka je, materiál nic neuvádí.
Podle téhož textu toužil po profesionálním fotbale, jenže příležitosti nepřišly. Nastoupil do učení, odešel z něj kvůli tréninku a v roce 2022 vsadil všechno na MMA. Trénuje v MFC Moszat Fight Club.
Hezky to zní, jenže když si redakce MMAmag otevřela jeho záznamy v databázích, nálepka neporazitelného bavorského finišera dostala první trhlinu.
Co o něm píše plakát a co stojí v databázích
Z profilů, které redakce MMAmag porovnala, plyne, že nesedí ani základní údaj: OKTAGON MMA vede Nessara v lehké váze, obecný profil na Sherdogu ve welterové váze. Pro Mnichov platí karta organizace, tedy lehká váha; stejně zápas vede i stránka turnaje na Sherdogu.
Promo z něj dělá finišera. Databáze k tomu dopisuje amatérskou bilanci 4-2, kde obě porážky přišly jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. Profesionální debut zvládl 22. srpna 2026 technickým knockoutem po loktech v 1. kole.
Soupeřem mu bude Abdulmalik Aliev, 21letý rakouský bojovník lehké váhy do 70 kg s bilancí 1-0-0 z MT Gym 23, kterého Sherdog uvádí s váhou 70,31 kg. Svou jedinou profesionální výhru si připsal 23. listopadu 2024 na turnaji Brave CF 90 submisí zadním škrcením. Do klece se tedy vrací po téměř dvou letech.
Redakce MMAmag prošla profesionální záznamy obou mužů na Sherdogu a sečetla čistý čas jejich výher: 4 minuty a 37 sekund dohromady. Předpověď délky sobotního duelu to není, jen míra toho, kolik materiálu pod tou větou o mámě zatím je.
|Bojovník
|Jediná profivýhra (datum, zakončení)
|Čas
|Marat Nessar
|22. 8. 2026, TKO lokty, 1. kolo
|1:45
|Abdulmalik Aliev
|23. 11. 2024, submise zadním škrcením, 1. kolo
|2:52
|Součet
|2 zápasy, 2 zakončení v 1. kole
|4:37
Zbývá poslední otázka: kde přesně na mnichovské kartě ten jeho domácí debut vlastně stojí.
Večer v SAP Garden, kde hlavní role patří jiným
OKTAGON 96: Gogoladze proti Klinkhammerovi, 31. října 2026 od 17:00, hala SAP Garden v Mnichově. Z oficiální stránky turnaje redakce MMAmag vyčetla, že v čele karty stojí souboj o titul welterové váhy mezi Amiranem Gogoladzem a Felixem Klinkhammerem a že organizace mluví o návratu do Mnichova a o nejnabitější kartě, jakou tam podle ní město zažilo.
Nessar hvězdou večera není. Dostává domácí debut v organizaci, kterou v Česku a na Slovensku zná každý fanoušek, a druhý profesionální zápas v životě. Jde o sázku na potenciál, ne o příchod hotového jména.
Proč si česká organizace na německý trh vzala kluka s jedním zápasem
ANALÝZA Bilance 1-0-0 na jedné straně, přes 550 tisíc sledujících na TikToku podle údaje OKTAGON MMA na straně druhé. V tomhle nepoměru je celé vysvětlení.
Německou expanzi staví organizace na lokálních tvářích, které si publikum přivedou samy. Bavorský kluk se srozumitelným příběhem a s dosahem na sítích je pro mnichovskou halu užitečnější než cizí jméno s lepším životopisem.
Jenže taková sázka má krátkou splatnost. Jedna porážka příběh nezabije, dvě ho z plakátů smažou, protože sledující v kleci neškrtí. Kopačky už za klec vyměnit zpátky nepůjde.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka