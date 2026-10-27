Pereira chce na UFC 335 znovu zabojovat v těžké váze. Adesanya mu vzkázal, že to nedává smysl, a vysvětlil proč

Israel Adesanya si v podcastu pustil krátký klip. Alex Pereira v něm mluví o tom, co udělá, pokud prohraje: vrátil by se prý do polotěžké váhy. Adesanya nečekal na konec věty a označil to za chybu. Ne proto, že by Brazilci nevěřil, ale proto, že takovou větu podle něj bojovník před zápasem ven nepouští. Z muže, kterého Pereira jednou zastavil v kleci, se tak stal nevyžádaný kariérní poradce. Redakce MMAmag postavila vedle sebe popisy obou podcastových vystoupení a oficiální materiály UFC a podívala se, co o Pereirovi říkal Adesanya dřív.
Adesanyovi vadí jediná věta
Adesanya, 37letý nigerijsko-novozélandský bojovník střední váhy (do 84 kg) s bilancí 24-6, mluvil v podcastu PRECISION, který moderuje s Demetriousem Johnsonem. V popisu epizody, který vydavatel zveřejnil na Apple Podcasts 25. října 2026, redakce MMAmag dohledala u pasáže o Pereirovi a Pavlovičovi čas 1:01:52. Přepis epizoda nemá, přesné znění citací publikoval server MMA Junkie.
Podle tohoto přepisu Adesanya řekl: „Viděl jsem klip, kde Pereira říká, že pokud prohraje s Pavlovičem, jde zpátky na 205. To se mi nelíbí.“ A pokračoval: „Nelíbí se mi, že to pouští ven. Protože co to k*rva znamená, ‚když prohraju‘?“
Reagoval na Alexe Pereiru, 38letého brazilského bojovníka s bilancí 13-4 a dvěma tituly UFC. Ten v rozhovoru pro pořad Connect Cast, o kterém 26. října 2026 psal server MMA Fighting, prohlásil: „Nezůstal bych v těžké váze, ne. Vrátil bych se do polotěžké váhy.“ Žádný oznámený přestup, jen podmínka pro případ prohry. Ti dva spolu v UFC odzápasili dva titulové zápasy: 12. listopadu 2022 zastavil Pereira Adesanyu v 5. kole, 8. dubna 2023 mu to Adesanya vrátil knockoutem ve 2. kole.
A Adesanya ví, jak dopadl Pereirův první pokus mezi největšími.
Poslední výlet do těžké váhy trval necelá dvě kola
Debut v těžké váze (nad 93 kg) skončil Pereirovi 14. června 2026 na turnaji UFC Freedom 250. Ciryl Gane ho zastavil údery ve 2. kole v čase 1:27 a podle stránek UFC je úřadujícím šampionem divize s bilancí 14-2.
Odveta za ten večer přijde jinudy. Na turnaji UFC 335, 12. prosince 2026 v Las Vegas, čeká Pereiru pětikolový zápas zařazený hned pod hlavní duel večera. Soupeřem je Sergej Pavlovič, ruský bojovník těžké váhy s bilancí 21-3 a 16 výhrami knockoutem nebo technickým knockoutem; naposledy uspěl 30. května 2026 v 1. kole v čase 0:39. Zápas UFC oznámila 4. října 2026. Co z něj plyne pro Pereirovu kariéru, je zatím výklad Adesanyův, ne organizace.
Adesanya má pro Brazilce jinou adresu. A mluví pro ni i oficiální žebříček, ve kterém čeká známé české jméno.
Dolů by se nevracel do prázdna
„Myslím, že by měl jít zpátky na 205, tam podle mě odvádí nejlepší práci,“ řekl podle MMA Junkie Adesanya. Hranice 205 liber je polotěžká váha, tedy do 93 kg. K tomu přidal argument, který je jeho tvrzením, ne potvrzeným faktem: „Pokud chce titulový zápas, může ho dostat takhle, protože pás nikdy neztratil. Vyklidil ho a šel do těžké váhy.“
V oficiálním žebříčku UFC dostupném k 27. říjnu 2026 s poslední aktualizací 20. října redakce MMAmag dohledala, že Pereira je v polotěžké váze třetí. O příčku výš stojí Jiří Procházka, český bojovník polotěžké váhy s bilancí 32-6-1.
|Pozice
|Bojovník
|Bilance podle profilu UFC
|šampion
|Carlos Ulberg
|15-1-0
|1
|Magomed Ankalajev
|22-2-1
|2
|Jiří Procházka
|32-6-1
|3
|Alex Pereira
|13-4-0
Zbývá otázka, proč do toho Adesanya vůbec mluví.
Když ti radí chlap, kterého jsi poslal k zemi
ANALÝZA Adesanya o Pereirovi mluví veřejně roky a tón se posouvá. V epizodě podcastu MightyCast z 23. dubna 2024 šlo hlavně o jejich rivalitu; nigerijský deník Punch z ní tehdy citoval Adesanyovo „Upřímně, je to výjimečný bojovník.“ Ve vydání z 25. října 2026 už nemluví o soupeři, ale o cizí kariéře. A nelíbí se mu jediná věta.
Všimněte si, co Adesanya neřekl. Nezpochybnil Pereirovu odvahu, nezlehčil Pavloviče, netvrdil, že Brazilec v těžké váze nemá co dělat. Vadí mu formulace, ne plán. Rozdíl mezi větou, že to nezvládneš, a větou, že o tom nemáš mluvit předem, je v bojovém sportu zásadní, protože druhá věta se dá použít jako omluvenka ještě před prvním úderem.
Jedno je ale jisté: branku do polotěžké váhy neotevřel Adesanya ani UFC. Otevřel si ji Pereira sám a 12. prosince 2026 se ukáže, jestli jí bude muset projít.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka