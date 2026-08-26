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Babišrek a Oslíkamura: Pohádkové video je trefné a baví

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Dennívýzva
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Umělá inteligence a různí vtipálci dokážou vymyslet prakticky všechno. Videa, jež se dají najít na internetu, jsou vtipná a často i maximálně trefná. Naposledy jsem se díval na video, které ztělesnilo naše politiky. Bavil jsem se doslova královsky. Konkrétně se jednalo o vládní politiky. Některé kostýmy ze slavného Shreka jim doslova padly jako ulité, co si budeme povídat. Stojí minimálně za komentář.
Babiš a Shrek

Babiš a Shrek

Zdroj: Chat Day
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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