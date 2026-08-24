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Trump omlouvá volební propadáky svých oblíbenců falešnou loajalitou

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Prezident Donald Trump přišel s další neuvěřitelnou obhajobou svých politických neúspěchů. Poté, co řada jím podpořených republikánských kandidátů v primárkách drtivě pohořela, se vrchní velitel snaží voličům namluvit, že jeho podpora stále funguje naprosto bezchybně. Porážky svých favoritů se nyní snaží bagatelizovat absurdním tvrzením, že je podpořil pouze ze slušnosti a osobní loajality, ačkoliv údajně předem věděl, že nemají šanci na úspěch.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Gage Skidmore https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_(8567813820)_(2).jpg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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