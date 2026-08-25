Levnější energie, hypotéky, život. Nic není, ale vysmívání se voličům je zbytečné

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Levnější energie, hypotéky, život. Nic není, ale vysmívání se voličům je zbytečnéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Babišova vláda je pevně u moci a měla by se snažit i dle slov mnohých jejích představitelů napravovat to, co tady Fialova vláda nechala. Vždyť současná ministryně financí Alena Schillerová jasně hovořila o spálené zemi. Slibovalo se všechno možné, nicméně nyní to vypadá, že se skutečně jednalo pouze o plané sliby, které měly nalákat spousty voličů. To se podařilo, nicméně i ti nyní musejí přihlížet tomu, jak se ze slibů stává pouze prázdný prach, který rozfouká vítr. Plivat na tyto voliče je ale trapné a zbytečné.
Andrej Babiš
Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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