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Češi chtějí u energií jistotu. Čtvrtinu nepřesvědčí ani nižší cena

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Dennívýzva
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Od eskalace konfliktu ve východní Evropě a vpádu ruských vojsk na Ukrajinu uplynulo několik let. Zkušenost s vyvolanou energetickou krizí ale stále ovlivňuje, podle čeho si Češi vybírají dodavatele energií. Pro 94 % lidí je důležité, aby dodavateli nehrozilo náhlé ukončení činnosti. Téměř polovina pak řadí jeho finanční stabilitu mezi tři nejdůležitější kritéria výběru, hned za cenu (a někdy i před ni). Ukázal to průzkum společnosti Revido realizovaný prostřednictvím agentury Ipsos.
energie

energie

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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