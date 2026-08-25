Zoufalý Trump ztrácí půdu pod nohama: Před debaklem ve volbách ho nezachrání ani paranoia ze spiknutí

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Zoufalý Trump ztrácí půdu pod nohama: Před debaklem ve volbách ho nezachrání ani paranoia ze spiknutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Prezident Donald Trump znovu ukazuje, jak těžce nese konfrontaci s tvrdými daty. Tváří v tvář historicky nízkým preferencím se před podzimními volbami neuchyluje k tolik potřebné sebereflexi ani změně strategie. Místo toho volí cestu agresivního popírání reality a nepříznivá čísla prohlašuje za součást rozsáhlého levicového spiknutí s cílem odradit republikány od účasti ve volbách.
Donald Trump
Zdroj: Pixabay
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