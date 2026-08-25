Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zoufalý Trump ztrácí půdu pod nohama: Před debaklem ve volbách ho nezachrání ani paranoia ze spiknutí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prezident Donald Trump znovu ukazuje, jak těžce nese konfrontaci s tvrdými daty. Tváří v tvář historicky nízkým preferencím se před podzimními volbami neuchyluje k tolik potřebné sebereflexi ani změně strategie. Místo toho volí cestu agresivního popírání reality a nepříznivá čísla prohlašuje za součást rozsáhlého levicového spiknutí s cílem odradit republikány od účasti ve volbách.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Epeníze
Levnější energie, hypotéky, život. Nic není, ale vysmívání se voličům je zbytečné
Levnější energie, hypotéky, život. Nic není, ale vysmívání se voličům je zbytečné
Trump omlouvá volební propadáky svých oblíbenců falešnou loajalitou
Trump omlouvá volební propadáky svých oblíbenců falešnou loajalitou

Prezident Donald Trump přišel s další neuvěřitelnou obhajobou svých politických neúspěchů. Poté, co řada...

Rajchlova ekonomika: Nákup zbraní po skončení konfliktu
Rajchlova ekonomika: Nákup zbraní po skončení konfliktu

Když poslouchám některé naše přední politiky, často nechápu. Logika jejich myšlení je naprosto luxusní....

Ekonomická sabotáž vlastních spojenců: Trump žene USA do nesmyslné války s Kanadou
Ekonomická sabotáž vlastních spojenců: Trump žene USA do nesmyslné války s Kanadou

Dlouholeté spojenectví mezi Spojenými státy a Kanadou dostává další tvrdou ránu. Po nočním krachu...

Babiš k Lysé hoře: Žádná zvěř kromě novinářů tam nebyla
Babiš k Lysé hoře: Žádná zvěř kromě novinářů tam nebyla

Člověk, který nemá čisté svědomí, se prakticky vždycky obouvá do novinářů. Jsou prostě snadným cílem. Když...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.