Brno zůstává kavárenskou velmocí, s přehledem rozdrtilo i Prahu

Brno zůstává kavárenskou velmocí, s přehledem rozdrtilo i PrahuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brno zůstává kavárenskou velmocí, s přehledem rozdrtilo i PrahuZdroj: Anna Pospíšilová
Článek byl publikován 27.10.2026 16:15
Nedostatek vody a příliš mnoho ryb. Největší moravský rybník Nesyt po čtyřech letech čeká výlov, který má...
Dětský ombudsman Martin Beneš v souvislosti s projednáváním televizních a rozhlasových poplatků Sněmovnou...
Studenti Masarykovy univerzity vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli plánovaným změnám financování České...
Zloděj prohledával útroby rodinného domu na Hodonínsku, přestože majitelka spala v jedné z místností. Když...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Na Dušičky zamíří na hřbitovy davy lidí. Policisté varují před zloději i výtržníky
- Největší moravský rybník čeká výlov. Kdyby kapři zůstali, uhynou
- Změna financování médií ohrozí pořady pro nejmenší, varuje dětský ombudsman
- Kvůli změnám financování médií hrozí stávka. Ozvali se brněnští studenti i rektoři