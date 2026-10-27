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Brno zůstává kavárenskou velmocí, s přehledem rozdrtilo i Prahu

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Jihomoravská metropole se pyšní nejlepšími kavárnami v celém Česku. Nápoj z výběrových zrnek si lidé dají v desítkách podniků, sedm z nich přitom podle žebříčku projektu European Coffee Trip patří mezi tuzemskou špičku. Navíc o tom rozhodli sami kávoví nadšenci.
Brno zůstává kavárenskou velmocí, s přehledem rozdrtilo i Prahu

Brno zůstává kavárenskou velmocí, s přehledem rozdrtilo i Prahu

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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