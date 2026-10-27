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Digitální mapy pomáhají najít zapomenuté hroby. Službu využívají i menší obce

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Dennívýzva
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Svátek zesnulých každoročně přivádí na české hřbitovy miliony lidí. Zatímco hroby nejbližších příbuzných má většina z nás v živé paměti, dohledat místo posledního odpočinku vzdálenějších předků může být trochu detektivní pátrání.
Digitální mapy pomáhají najít zapomenuté hroby. Službu využívají i menší obce

Digitální mapy pomáhají najít zapomenuté hroby. Službu využívají i menší obce

Zdroj: Židovská obec Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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