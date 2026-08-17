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Totalita nezačíná násilím. Začíná fascinací, jazykem a touhou po jistotě

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Dennívýzva
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Totalitní ideologie se nikdy nešíří násilím, ale fascinací. Přichází s písní, s pochodem, s vizí nového začátku. A když už lidé uvěří, že lži dávají smysl jejich životům, není třeba je nutit – stačí jim poděkovat za oddanost. Zlo se tak zrodí tiše, ne v táborech ani na frontě, ale v okamžiku, kdy jazyk přestane
valka_ua

valka_ua

Zdroj: Zlo se v dějinách málokdy projevuje jako náhlý výbuch šílenství. Válka na Ukrajině. Foto: Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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