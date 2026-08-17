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Ochránce přírody vykácel les ve vzácném biocentru. Může z něj mít stavební parcelu

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Kolem obce Borová u Náchoda, jen kousek od dnešních hranic s Polskem, je řada staveb vojenského opevnění z doby před druhou světovou válkou. Jeden z pěchotních srubů, NS 61 – Chata, si ale zaslouží speciální pozornost. Ani ne tak pro svou historii, jako pro svou problematickou současnost. Ještě před sedmi lety byl pěchotní srub NS
Tady byl les

Tady byl les

Zdroj: Tady byl les. Foto: Robert Břešťan / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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