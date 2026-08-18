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Jan Urban: Režim s prasečí morálku je zničil. My jim dlužíme vlastní odvahu

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Říká se o nich, že to byli nejdéle bojující vojáci druhé světové války. Bojovali za už neexistující, nacisty okupovanou zemi, vlast, kterou jim v osmatřicátém zakázali bránit. Český zbytek československého letectva ihned po okupaci v březnu 1939 vytvořil ilegální síť, která dokázala do dubna 1940, kdy ji rozbilo gestapo, převést přes hranice přes dvanáct
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Zdroj: Bývalý stíhací pilot generál František Fajtl na základní škole v Letňanech v Praze v roce 2002. Foto: Martin Pinkas / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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