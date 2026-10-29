Ponorka s kouřícími komíny nebyl vtip. Admirál Fisher předem varoval před šílenstvím

Dobové náčrty s kouřícími komíny na hřbetě ponorky vypadají na první pohled jako omyl kreslíře nebo kuriozita z rodící se science fiction. Britská třída K však byla skutečným plavidlem královského námořnictva, které v letech první světové války brázdilo hladinu s plnohodnotným parním pohonem. Požadavek udržet krok s rychlými bitevními loděmi přinutil konstruktéry sáhnout po parních turbínách a kotlích na topný olej. Tato volba sice zajistila vysokou rychlost, současně však z ponorky vytvořila nebezpečnou past plnou otvorů v tlakovém trupu.
Když britská admiralita v letech 1913 až 1915 plánovala složení válečného loďstva, řešila zásadní taktickou otázku. Standardní ponorky té doby sloužily především k hlídkování v pobřežních vodách nebo k číhání u nepřátelských přístavů. Velení královského námořnictva však chtělo novou kategorii plavidel, takzvanou flotilovou ponorku. Tento stroj měl operovat přímo po boku dreadnoughtů a rychlých bitevních křižníků Grand Fleet. Úkolem ponorek bylo vyplout před hlavní formací a torpédy napadnout německé bitevní lodě dříve, než stačí uniknout z dělostřeleckého dosahu britských děl.
Flotila se po hladině pohybovala cestovní rychlostí přesahující dvacet uzlů a při plném nasazení atakovala čtyřiadvacet uzlů. Tehdejší vznětové motory představovaly těžké a málo výkonné stroje, které dokázaly ponorkám zajistit maximálně čtrnáct až patnáct uzlů. Pro dosažení požadované rychlosti dvaceti čtyř uzlů v obřím trupu o výtlaku dva tisíce šest set tun potřebovali konstruktéři výkon přes deset tisíc koňských sil. Takto masivní hnací sílu dokázaly v době začátku války poskytnout pouze parní turbíny napájené vodotrubnými kotli.
Vodotrubné kotle systému Yarrow spalující topný olej dodávaly páru pro turbíny třídy K, vyžadovaly však rozměrné kouřové komíny a nasávací průduchy. Daniel Karmy / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 Pára na hladině a elektřina pod vlnami
Konstrukční kanceláře Vickers a Armstrong proto navrhly unikátní hybridní pohon. Na hladině poháněly dvojici lodních šroubů dvě parní turbíny Brown-Curtis nebo Parsons o celkovém výkonu deset tisíc pět set koňských sil. Páru pro ně vyráběly dva olejové kotle soustavy Yarrow pracující s tlakem přes šestnáct atmosfér. Pro pomalou plavbu, manévrování v přístavu a nabíjení baterií nesla ponorka ještě menší pomocný vznětový motor o výkonu osm set koňských sil.
Parní pohon však mohl fungovat výhradně na vzduchu. Spalování tisíců litrů topného oleje vyžadovalo obrovské množství kyslíku a vyvíjelo mračna spalin. Pod hladinou musela třída K kotle odstavit a přepnout na čtyři elektromotory o výkonu čtrnáct set čtyřicet koňských sil, které čerpaly energii z rozsáhlé sady olověných akumulátorů. Zatímco na hladině se plavidlo hnalo rychlostí čtyřiadvacet uzlů, pod vodou klesla maximální rychlost na osm až devět uzlů a při ekonomickém tempu dvou uzlů vystačila kapacita baterií na zhruba osmdesát námořních mil.
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Právě přechod mezi hladinovým parním režimem a podvodním elektrickým pohonem se ukázal jako největší slabina celého konceptu. Jak dokládají dochované
technické plány a knihy Royal Museums Greenwich, na hřbetě ponorky stály dva krátké komíny a mohutné přívodní ventilační šachty. Před ponořením museli topiči zhasnout hořáky kotlů, mechanické převody sklopily oba komíny dozadu do prohlubní v palubě a posádka musela vodotěsně zajistit těžké ocelové záklopy.
Odborný pohled na tyto konstrukční kompromisy nabídl kurátor plánů lodí National Maritime Museum v Greenwichi Andrew Choong Han-Lin v rozhovoru pro
The Mariner's Mirror Podcast. Popisoval, jak složité bylo zajistit vodotěsnost plavidla, jehož trup byl doslova proděravělý soustavou kouřových a ventilačních průduchů. Velení původně plánovalo, že ponorka zvládne ponor do pěti minut, v reálných podmínkách však bezpečné uzavření parního okruhu trvalo podstatně déle. Kotelna navíc zůstávala po uhašení ohně rozpálená na teploty přes padesát stupňů Celsia, což proměňovalo službu strojníků v nesnesitelné peklo. Klasická strojovna s vznětovými motory na britské ponorce. V době první světové války neměly lodní diesely dostatečný výkon k dosažení rychlosti 24 uzlů. ClemRutter / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Tlakové těleso mělo téměř dvě desítky velkých otvorů, z nichž každý představoval potenciální riziko katastrofy. Pokud selhal jediný uzavírací mechanismus nebo v těsnění uvízla nečistota, voda se pod tlakem okamžitě nahrnula do kotelny a plavidlo šlo nekontrolovaně ke dnu. Právě to potkalo ponorku K13 během zkušebního ponoru v lednu 1917, kdy se kvůli nezavřenému ventilačnímu otvoru potopila v jezeře Gareloch. Tehdy zahynuly více než tři desítky mužů, zatímco zbytek posádky zachránili po čtyřiceti hodinách vyříznutím otvoru v přídi trupu. Vyproštěný vrak námořnictvo opravilo a cynicky vrátilo do služby pod novým označením K22.
Kalamitní třída a krvavá noc u ostrova May
Rizika spojená s parním pohonem ponorek předvídal už v roce 1913 první námořní lord admirál John Fisher, který varoval, že instalace parních strojů do podmořských člunů představuje nejfatálnější představitelnou chybu. Jeho slova se beze zbytku naplnila. Z osmnácti postavených ponorek třídy K nebyla ani jedna zničena nepřátelskou palbou, zato šest strojů potkaly tragické havárie. Posádky si pro celou sérii rychle vytvořily hořké přezdívky Kalamitní třída a Klub sebevrahů.
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Nejčernější kapitola nastala v noci 31. ledna 1918 při cvičení známém jako bitva u ostrova May. V husté tmě a mlze vyrazila na moře skupina křižníků a deseti ponorek třídy K s nařízeným zatemněním. Po sérii navigačních omylů a vyhýbacích manévrů došlo k řetězovým kolizím. Bitevní křižníky a doprovodná plavidla narážely do neohrabaných ponorek, které se na hladině ovládaly velmi těžkopádně. Během jediné hodiny byly potopeny ponorky K4 a K17 a několik dalších utrpělo těžká poškození. Při neštěstí zahynulo sto čtyři britských námořníků, aniž by byl v dosahu jediný německý protivník.
Slepá ulička parních ponorek definitivně skončila s nástupem spolehlivějších a výkonnějších vznětových motorů ve dvacátých letech. Skutečnou revoluci v podmořském boji, kdy plavidlo nepotřebovalo žádné komíny a pod hladinou dokázalo plout vyšší rychlostí než na vzduchu, přinesl až německý
elektročlun Typ XXI na sklonku druhé světové války. Pára se k ponorkám vrátila až o celá desetiletí později v podobě jaderných reaktorů, které parní turbíny zásobovaly teplem bez nutnosti spalovat kyslík, jak to v extrémní podobě předvedla sovětská titanová ponorka Projekt 705 Lira. Pro dnešní posádky, které ovládají technologie například na palubě americké jaderné ponorky USS Colorado, zůstává třída K jen neuvěřitelnou připomínkou doby, kdy se pod hladinu spouštěla plavidla s rozpálenými kotli a sklopnými komíny.