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Britové dali vlastním mariňákům LSD. Jeden při cvičení lezl na strom

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Experiment Moneybags z roku 1964 zachytil vojenský film. Mariňáci po LSD ztráceli schopnost plnit úkoly, pokus však neprokázal bezpečnost ochromující zbraně.
Výstražná tabule zakazující vstup na plotě v zalesněném okolí Porton Down.

Výstražná tabule zakazující vstup na plotě v zalesněném okolí Porton Down.

Zdroj: Oscar Taylor / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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