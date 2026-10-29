Britové dali vlastním mariňákům LSD. Jeden při cvičení lezl na strom

Britští mariňáci dostali v roce 1964 LSD a vyrazili na polní cvičení. Experiment Moneybags po sobě zanechal vojenský film se smíchem, lezením na strom i silnou úzkostí. Rozpad výkonu jednotky se prokázat podařilo, bezpečnou ochromující zbraň tím ale výzkumníci nezískali.
Jeden muž šplhá na strom, jiný se ho pokouší porazit polní lopatkou. Okolo stojí pozorovatelé v bílých pláštích. Na první pohled by to mohla být vojenská komedie, jenže britské ministerstvo obrany tu žádnou nenatáčelo. Kamera dokumentovala skutečný pokus s dobrovolníky z jednotky 41 Royal Marine Commando.
Záznam uchovává Imperial War Museums pod názvem
A Trial of an Incapacitating Drug, číslo MGH 4464. Jde o šestnáctiminutový černobílý zvukový film. Muzeum řadí pokus do období od 27. listopadu do 4. prosince 1964 v Portonu. Už jeho úvod představuje ambiciózní zadání: najít chemickou látku, která vyřadí protivníka s nepatrným rizikem smrtelných ztrát. Snímek „Royal Marine Commando Display Team at Bournemouth Air Festival 2009“ zachycuje novodobou ukázku námořní pěchoty. Pokusu Moneybags se účastnili dobrovolníci z 41 Royal Marine Commando. damo1977 / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Cvičení mělo pravidla. LSD je rychle rozebralo
Úkol byl z vojenského hlediska srozumitelný. Jednotka měla vyčistit prostor, kde se ukryl cvičný nepřítel, a zajistit zajatce i jeho zásoby. Podle
oficiální odpovědi britskému parlamentu z roku 1994 se porovnávalo chování mužů po LSD s kontrolními účastníky bez drogy. Látku dostávali ústy ve vodě.
Popis filmu IWM rozlišuje kontrolní den a den po podání LSD. Vedle smíchu a lezení na strom zaznamenává také mariňáka, kterého uklidňuje zdravotní sestra, a další záběr silně rozrušeného muže v péči lékaře a vědce. Právě tahle část mění vyznění celého příběhu. Před kamerou se odehrával i nepříjemný psychický stav, který se do vtipné historky o nezbedném komandu snadno nevejde.
Parlamentní záznam uvádí zhoršení výkonnosti do patnácti minut. Po sedmdesáti minutách dosáhlo ochromení a zhroucení spojení mezi částmi jednotky takové míry, že bylo cvičení ukončeno. Pro vojenský výsledek tedy nebyl rozhodující samotný muž na stromě. Podstatné bylo, že útvar přestával fungovat jako koordinovaný celek.
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Výzkumníci sledovali především plnění úkolu. Jenže neschopnost vykonat rozkaz není totéž jako klidně a bezpečně počkat, až účinek pomine. Smích jednoho účastníka a úzkost jiného jsou dvě velmi odlišné reakce, i když obě velitelství připraví o použitelného vojáka.
Současný přehled
Health Canada o účincích LSD uvádí změny vnímání a nálady, potíže se soustředěním i narušený odhad vzdálenosti, času nebo rychlosti. Popisuje také strach ze ztráty kontroly a panické stavy. Nejde tedy o látku, jejíž účinek by šlo přirovnat k jednoduchému vypínači.
Centre for Addiction and Mental Health upozorňuje na značnou nepředvídatelnost prožitku a na nebezpečné jednání při narušeném úsudku. Vliv má mimo jiné prostředí, momentální psychický stav a individuální citlivost. Health Canada výslovně spojuje riziko vážného zranění či smrti také s nehodami při změněném vnímání. To je zásadní slabina představy, že stačí protivníka chemicky rozptýlit a nikomu se nic vážného nestane.
Nacistická megalomanie stvořila děsivé absolutní monstrum. Sedmdesátitunový gigant drtil vše Mezi nápojem na zkoušce a použitelnou zbraní zůstala mezera
Oficiální hodnocení Moneybags uzavíralo, že muži po takové látce nejsou schopni účinné vojenské činnosti. Současně ale přiznávalo podstatné omezení: podání ústy nevyřešilo otázku účinného rozptýlení látky ve vzduchu. Nebylo proto jasné ani to, jak významné nebezpečí by představovala na bojišti.
Krajina u Moll Harris's Clump v prostoru Porton Down na snímku z roku 2013. Polní zkouška Moneybags neověřila účinné rozptýlení LSD na bojišti. Stuart Logan / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Rozdíl je velký. Při zkoušce výzkumníci vybrali účastníky, znali způsob podání a měli po ruce zdravotníky. Představa ochromující zbraně by vyžadovala předvídatelný výsledek i mimo takto řízené podmínky. Z porovnání těchto dvou situací plyne střízlivější závěr: Moneybags doložil narušení vojenského výkonu v konkrétním pokusu. Bezpečnost ani spolehlivou použitelnost v boji tím neověřil.
V dějinách armádních zásahů do lidského výkonu má experiment jiné zadání než
válečné používání Pervitinu. Zatímco stimulant měl vlastní vojáky udržet v činnosti, u Moneybags se zkoumalo jejich vyřazení. Do širší historie britského pracoviště patří také příběh antraxového pokusu na Gruinardu. Jde však o jinou látku, jiný mechanismus a jiný experiment.
Na konci dobového filmu se podle IWM požaduje další výzkum rozptýlení látky, vyšších dávek a hospodárné výroby. Autoři tehdy viděli důvod pokračovat. Dnešní divák v tom může číst také seznam věcí, které ještě vyřešené neměli. Vojenská kamera zachytila rozpad cvičení, nikoli hotový recept na válku bez obětí.