Pistole vzor 52 střílela jako dělo. Zkrotit ji musely německé válečky

Zatímco většina armádních pistolí spoléhala na klasické uzamčení závěru Browningovým systémem, československá pistole vzor 52 se vydala naprosto unikátní cestou. Konstruktéři do ní zabudovali zmenšené uzamčení dvěma válečky z německého kulometu, aby zkrotili brutální energii sovětského náboje Tokarev, který střílel s ohlušujícím hromem a prostřeloval ocelové přilby.
Poválečná československá armáda čelila na přelomu čtyřicátých a padesátých let obrovskému chaosu ve své výzbroji. Důstojníci a vojáci nosili pestrou směsici kořistních německých pistolí Walther a Parabellum, předválečných zbraní i dodávek od spojenců. Velení proto zadalo vývoj jednotné moderní armádní pistole domácí konstrukce. Původní slibný projekt bratří Jana a Jaroslava Kratochvílových však tvrdě narazil na geopolitickou realitu studené války a direktivy z Moskvy. Výsledkem se stala legendární pistole vzor 52, jejíž originální výrobní kusy i zkušební prototypy podrobně dokumentuje sbírkový fond
Vojenského historického ústavu Praha a historický kontext jejího zavedení do armádních struktur přibližuje také odborná studie z archivu Vojenského historického ústavu Bratislava.
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Konstruktéři ve Strakonicích původně vyvíjeli pistoli pro osvědčený náboj devět milimetrů Parabellum. Prototyp označený jako ČZ 482 vykazoval vynikající přesnost, příjemné chování při střelbě a skvělou ergonomii. Vedení armády s ním bylo velmi spokojeno a chystalo se zahájit sériovou výrobu.
Jenže po únorovém převratu v roce 1948 a plném začlenění Československa do východního bloku přišel tvrdý politický diktát. Zástupci sovětské vojenské správy kategoricky nařídili sjednotit veškeré armádní ráže se sovětským standardem. To znamenalo okamžitě opustit devítimilimetrové střelivo a celou novou pistoli bleskově překonstruovat na sovětský lahvičkový náboj sedm celých šedesát dva milimetrů Tokarev, který armáda zaváděla i pro nové samopaly.
Výkonný lahvičkový pistolový náboj ráže sedm celých šedesát dva milimetrů s vysokou úsťovou rychlostí. Brutální lahvička s energií malé pušky
Sovětský pistolový náboj Tokarev představoval zcela odlišnou ligu než běžné pistolové střelivo té doby. Úzká lehká střela o hmotnosti pouhých pět a půl gramu byla usazena v masivní lahvičkové nábojnici plné kvalitního střelného prachu. Československé vojenské provedení tohoto náboje, vyráběné v Povážských strojírnách, mělo navíc ještě silnější prachovou náplň než originální sovětská munice.
Střela opouštěla hlaveň pistole vzor 52 neuvěřitelnou rychlostí kolem pěti set metrů za sekundu. Díky ploché dráze letu a obrovské kinetické energii disponovala extrémní průbojností. Na padesát metrů dokázala spolehlivě prostřelit obě stěny ocelové přilby a bez potíží procházela silnými dřevěnými trámy nebo dveřmi automobilů, což z ní dělalo v padesátých letech postrach na bojišti.
Českoslovenští vojáci nosili přilbu vz. 32 i obráceně: Správný směr prozrazoval nýt na čele Válečky z kulometu v pistolovém těle
Takto brutální tlak přesahující dva tisíce atmosfér kladl extrémní nároky na konstrukci zbraně. Běžný neuzamčený dynamický závěr by takový nápor plynů neudržel a střelci by hrozilo roztržení zbraně do obličeje. Konstruktéři museli vymyslet způsob, jak hlaveň pevně uzamknout do chvíle, než střela bezpečně opustí ústí.
Bratři Kratochvílové přišli s naprosto ojedinělým řešením. Inspirovali se německým válečným kulometem MG 42 a navrhli systém uzamčení pomocí dvou pohyblivých ocelových válečků uložených v bocích hlavně. Při uzamčeném závěru jsou válečky vytlačeny do vybrání v závěru a tvoří s hlavní pevný celek. Teprve po společném krátkém zákluzu v řádu několika milimetrů sjedou válečky po nábězích do středu a dovolí závěru pokračovat v cestě vzad. Pistole vzor 52 se tak zapsala do dějin jako první a na dlouhou dobu jediná sériová služební pistole světa s tímto kulometným uzamčením.
Srovnání pistolových ráží ukazuje výrazný rozdíl mezi lahvičkovým nábojem Tokarev a běžnými náboji. Technické parametry pistole vzor 52
Základní technická a konstrukční data československé armádní pistole vzor 52 vyráběné pro potřeby armády a bezpečnostních složek.
Konstrukční parametr Hodnota u pistole vzor 52 Typ zbraně Samonabíjecí armádní pistole Používaný náboj Sedm celých šedesát dva krát dvacet pět milimetrů Tokarev Celková délka zbraně Dvě stě deset milimetrů Délka samotné hlavně Sto dvacet milimetrů Hmotnost s prázdným zásobníkem Devět set padesát gramů Kapacita schránkového zásobníku Osm nábojů Princip uzamčení závěru Dva ocelové válečky a krátký zákluz hlavně Úsťová rychlost střely Přibližně pět set metrů za sekundu Účinný dostřel Padesát metrů Výrobce zbraně Česká zbrojovka Uherský Brod Celková produkce Více než dvě stě tisíc kusů Zbraň, která střelcům neodpouštěla chyby
Střelba z pistole vzor 52 byla nezapomenutelným zážitkem, který vyžadoval pevnou ruku a odolné nervy. Každý výstřel doprovázel obrovský kužel ohně na ústí hlavně a ohlušující třesk, který byl mnohem pronikavější než u běžných devítkových zbraní. Zpětný ráz byl velmi prudký a zbraň měla tendenci zvedat se střelci z dlaně.
Zbraň měla i své technické slabiny vyplývající z výrobních možností padesátých let. Zápalník byl poměrně křehký a vojáci se brzy naučili, že cvakání naprázdno bez náboje v komoře vede k jeho okamžitému prasknutí. Tmavé bakelitové střenky navíc v mrazech křehly a při pádu zbraně na betonový povrch se často roztříštily.
Luger P.08 byl hodinářský zázrak. V zákopech ho zničilo jediné zrnko písku Služba trvající celá desetiletí
Navzdory svým vrtochům a tvrdému chování sloužila pistole vzor 52 v Československé lidové armádě více než tři desetiletí. V České zbrojovce Uherský Brod jich dělníci vyrobili přes dvě stě tisíc kusů. Zbraň nosili důstojníci, pohraničníci i příslušníci tankových a paradesantních jednotek.
Teprve v polovině osmdesátých let začala její postupná výměna za modernější pistoli vzor 82 s velkokapacitním zásobníkem a jemnějším chodem. Vyřazené zbraně vzor 52 pak v devadesátých letech zamířily na civilní sběratelský trh, kde zejména ve Spojených státech vyvolaly obrovskou vlnu zájmu. Pro milovníky mechaniky zůstává dodnes fascinujícím dokladem nezdolné české konstrukční vynalézavosti, která dokázala vtěsnat princip těžkého kulometu do armádní osobní zbraně.
Zdroje fotografií Československá armádní pistole vzor 52: Max Smith / Wikimedia volné dílo Pistolový náboj 7,62 mm Tokarev: Daniel / Wikimedia CC 3.0 Srovnání pistolových nábojů: MilborneOne / Wikimedia CC 3.0