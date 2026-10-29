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Pistole vzor 52 střílela jako dělo. Zkrotit ji musely německé válečky

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Československá armádní pistole vzor 52 střílela brutální náboj Tokarev. Zjistěte, jak fungovalo uzamčení válečky i proč střelba trhala střelcům ruce.
Československá armádní pistole vzor 52 s ocelovým tělem a tmavými střenkami položená na světlém podkladu.

Československá armádní pistole vzor 52 s ocelovým tělem a tmavými střenkami položená na světlém podkladu.

Zdroj: Max Smith / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 29.10.2026 20:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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