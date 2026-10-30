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Torpédo prošlo kontrolou. O chvíli později poslalo vlastní ponorku ke dnu

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Dennívýzva
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Poslední torpédo mělo ukončit útok a otevřít cestu domů. Místo toho opsalo kruh a zasáhlo americkou ponorku USS Tang. Elektrické Mark 18 poslalo loď ke dnu, devět přeživších pak čekalo japonské zajetí.
Vnitřní mechanismy elektrického torpéda za průhledným krytem na muzejní ponorce USS Pampanito.

Vnitřní mechanismy elektrického torpéda za průhledným krytem na muzejní ponorce USS Pampanito.

Zdroj: ArnoldReinhold / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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