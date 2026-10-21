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ARM APU AMD Sound Wave se vrací, Microsoft znovu uvažuje o levnějším Surface

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Microsoft se nechal překvapit vydáním Apple MacBook Neo. Navzdory tomu, že měl vlastní levné řešení hotové a navzdory tomu, že před Applem mohl mít náskok. A tak nyní šuplík otevírá a oprašuje plány…
AMD chips

AMD chips

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 22:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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