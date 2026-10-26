Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

S myšlenkou obnovení výroby Ryzen 7 5800X3D přišla Lisa Su před paměťovou krizí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obnovení výroby Ryzen 7 5800X3D původně nesouviselo s růstem cen (zejména) DDR5, který vrátil prostor AM4 platformě. V-cache pro Zen 3 chtěla vrátit na trh Lisa Su, jako poslední dárek uživatelům AM4…
Lisa Su Ryzen

Lisa Su Ryzen

Zdroj: AMD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:40

Reklama
Další články z diit.cz
Servis obdržel 8 GeForce se spáleným 16pinem za 2 dny. Ví, jak problému předejít
Servis obdržel 8 GeForce se spáleným 16pinem za 2 dny. Ví, jak problému předejít
Microsoft zahájil další fází vymetání Copilota z Windows 11
Microsoft zahájil další fází vymetání Copilota z Windows 11

Virtuální deratizace, kterou Microsoft rozjel letos na jaře, se dostává do další fáze. Z kontextové nabídky...

AMD a Intel slučují x86 optimalizace pod oneDNN: jedna knihovna pro obě značky
AMD a Intel slučují x86 optimalizace pod oneDNN: jedna knihovna pro obě značky

AMD a Intel pracují na sjednocení x86 optimalizací pro umělou inteligenci do knihovny oneDNN. Optimalizace,...

Hynix s výrobou HBM4 v dohledné době nezačne, odložil nákup linek na příští rok
Hynix s výrobou HBM4 v dohledné době nezačne, odložil nákup linek na příští rok

Společnost Hynix dlouho platila za etalon kvality HBM pamětí. Tuto pozici ještě upevnila v důsledku...

Nový Xbox má stát $1499 ±$300. Stále by však byl levnější než GeForce RTX 5080
Nový Xbox má stát $1499 ±$300. Stále by však byl levnější než GeForce RTX 5080

Delší dobu je jasné, že nový Xbox bude výkonnější než Playstation 6 a to nikoli o zanedbatelných pár...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.