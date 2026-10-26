S myšlenkou obnovení výroby Ryzen 7 5800X3D přišla Lisa Su před paměťovou krizí

S myšlenkou obnovení výroby Ryzen 7 5800X3D přišla Lisa Su před paměťovou krizíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lisa Su RyzenZdroj: AMD
Článek byl publikován 26.10.2026 06:40
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