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Modder odemkl AI výkon GeForce RTX 2000 / 3000 / 4000, dosahuje až dvojnásobku

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GeForce RTX 2000, RTX 3000 a RTX 4000 sice obsahuje tzv. Tensor Units používané k akceleraci AI výpočtů. Jejich potenciál je však v PC segmentu uměle omezen, snížen na polovinu. Což lze však řešit…
Modder odemkl AI výkon GeForce RTX 2000 / 3000 / 4000, dosahuje až dvojnásobku

Modder odemkl AI výkon GeForce RTX 2000 / 3000 / 4000, dosahuje až dvojnásobku

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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