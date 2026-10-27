Micron považuje paměťovou buňku 4F² za mýtus, čínská CXMT letos spustí výrobu

Paměti DRAM jsou složené z buněk. Jejich podoba bývá popisována písmenko-číselnými zkratkami. Zmíněná 4F², také uváděná jako 2F×2F nebo zjednodušeně jen 4F, představuje cosi, co by se s trochou nadsázky dalo označit za svatý grál DRAM výroby. Zmenšuje totiž rozlohu jedné paměťové buňky (1T1C - jedna tranzistorová a jedna kondenzátorová složka) na čtyřnásobek čtverce minimálního rozlišovacího prvku procesu (právě minimální rozlišovací prvek procesu je zde označován jako F). Současným průmyslovým standardem ve stavu sériové výroby je architektura 6F². Posun z 6F² na 4F² je považován za žádoucí z toho důvodu, že při zpomalujících posunech jednotlivých generací procesů polovodičové výroby by šlo o velmi významný skok v denzitě, tedy v posunu kapacity úložiště na plochu křemíku: Teoreticky o 30 % až 50 % při stejném výrobním procesu. Zpočátku se počítá zhruba se třetinou, pro přiblížení k teoretickým 50 % budou potřeba další optimalizace.
4F struktura (Samsung)
Letos v dubnu jsme nastínili plán Samsungu, který tuto strukturu (či architekturu) vnímá jako důležitý prvek ve vývoji a plánuje se na ni dostat v roce 2028, přičemž do „3D“ podoby, která dále posune možnosti této technologie, by ji chtěl dostat v letech 2029-2030.
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Naopak americký Micron se k 4F² buňkám dlouhodobě vyjadřuje kriticky a v podstatě je považuje za něco, co je nerentabilní, slepá ulička, zkrátka technologie, která způsobí více problémů než kolik vyřeší:
Výzkumu 4F² jsme se věnovali přes 20 let, ale smysluplná cesta pro toto škálování neexistuje"
--- Micron, říjen 2026
Kategorické tvrzení Micronu do jisté míry připomíná vyjádření uživatelky Karly, které motivovalo Miloše Knora k sepsání příběhu „Podruhé“. Nelze se tak ubránit otázce, jestli to i v tomto ohledu nedopadne stejně jako s tvrzením Karly.
Nejen Samsung totiž na 4F² pracuje. Čínský výrobce CXMT totiž oznámil určitý pokrok v implementaci této technologie a plánuje do konce letošního (2026) roku dostat na trh serverové paměti DDR5 RDIMM založené na 4F² v kombinaci s vlastními VSG tranzistory. Toto ohlášení dokonce vyvolalo pokles hodnoty akcií ostatních výrobců pamětí, ale situace se nakonec vrátila do normálu, více-méně.
K CXMT se přidala i YMTC (tradičně zaměřená spíše na NAND Flash), která má prototyp LPDDR5(X)-9600 postavený na této architektuře a oznámila přípravy na sériovou výrobu ve své továrně Fab 3.
Pro úplnost můžeme dodat, že Hynix zmínil vývoj 4F² již v roce 2025 a konkrétní produkty plánuje vydat (podobně jako Samsung) v roce 2028.