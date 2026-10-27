Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Micron považuje paměťovou buňku 4F² za mýtus, čínská CXMT letos spustí výrobu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Micron považuje paměťové buňky 4F² za slepou uličku, Samsung se k nim chce propracovat v roce 2028, ale v Číně má začít jejich sériová výroba již letos - na trh se dostanou v podobě serverových DDR5…
CXMT LPDDR5

CXMT LPDDR5

Zdroj: CXMT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:00

Reklama
Další články z diit.cz
FSR 4.1.2-Lite je malý zázrak, na Intel Arc dává lepší výsledky než nativní XeSS
FSR 4.1.2-Lite je malý zázrak, na Intel Arc dává lepší výsledky než nativní XeSS
Modder odemkl AI výkon GeForce RTX 2000 / 3000 / 4000, dosahuje až dvojnásobku
Modder odemkl AI výkon GeForce RTX 2000 / 3000 / 4000, dosahuje až dvojnásobku

GeForce RTX 2000, RTX 3000 a RTX 4000 sice obsahuje tzv. Tensor Units používané k akceleraci AI výpočtů....

S myšlenkou obnovení výroby Ryzen 7 5800X3D přišla Lisa Su před paměťovou krizí
S myšlenkou obnovení výroby Ryzen 7 5800X3D přišla Lisa Su před paměťovou krizí

Obnovení výroby Ryzen 7 5800X3D původně nesouviselo s růstem cen (zejména) DDR5, který vrátil prostor AM4...

Servis obdržel 8 GeForce se spáleným 16pinem za 2 dny. Ví, jak problému předejít
Servis obdržel 8 GeForce se spáleným 16pinem za 2 dny. Ví, jak problému předejít

Přestože se GeForce RTX 4090 a RTX 5090 do Číny nedovážejí, problémy s napájecími konektory se tam neřeší o...

Microsoft zahájil další fází vymetání Copilota z Windows 11
Microsoft zahájil další fází vymetání Copilota z Windows 11

Virtuální deratizace, kterou Microsoft rozjel letos na jaře, se dostává do další fáze. Z kontextové nabídky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.