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FSR 4.1.2-Lite je malý zázrak, na Intel Arc dává lepší výsledky než nativní XeSS

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FSR 4.1.2 přineslo čtyři režimy upscalingu. Jeden z nich - zvaný Lite - určený a optimalizovaný pro APU, se ukázal být velmi efektivním a zajímavým řešením, které je vhodné nejen pro integrovaná GPU…
FSR

FSR

Zdroj: AMD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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