FSR 4.1.2-Lite je malý zázrak, na Intel Arc dává lepší výsledky než nativní XeSS

S aktuálními ovladači (26.10.1) pro Radeony doplnila AMD podporu FSR čtvrté generace pro Radeony RX 6000 i APU.
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V praxi to znamená, že když si v ovládacím panelu grafické karty nastavíte „FSR: Enabled“, budou pro následující produkty povoleny následující režimy:
- Radeony RX 9000: FP8
- Radeony RX 7000: Int8
- Radeony RX 6000: Int8 (RDNA2-optimalizovaný)
- APU / iGPU: Int8 Lite
Toto párování je automatické. S nástrojem Optiscaler ho však lze změnit a z technického hlediska není problém (například) režim Lite použít i na Radeonu RX 7000. Nejde přitom jen o akademickou záležitost - uživatelé a některé recenze totiž zjistily, že FPS mohou být o cca 12-25 % vyšší, přičemž vizuální kvalita nijak zásadně netrpí. Respektive v některých ohledech může být mírně nižší, ale v jiných je zase mírně vyšší. YouTube kanál Ancient Gameplays upozornil, že i když je například kresba vlasů nepatrně horší, naopak obrazová stabilita je vyšší. Vyšší výkon je už spíše bonusem, nikoli jediným přínosem, kvůli němuž by uživatel musel trpět kompromisem v podobě nižší obrazové kvality.
Ještě zajímavější pak může být zjištění, že FSR 4.1.2 Lite lze touto cestou použít i na grafikách Intel Arc, kde využívá nativní XMX jednotky, díky čemuž je velmi rychlé. Podle prvních testů zpravidla srovnatelné nebo i rychlejší než nativní XeSS:
|Upscaler
|prům. FPS
(více = lépe)
|čas upsc.
(méně = lépe)
|FSR 4.1.2 Lite XMX
|101,5
|0,75 ms
|FSR 4.1.2 XMX
|98,6
|1,11 ms
|FSR 4.0.2 XMX
|98,0
|1,17 ms
|FSR 4.0.2 XMX (modifikované)
|97,2
|1,18 ms
|Intel XeSS SR XMX
|101,1
|0,84 ms
Intel Arc A770, 1080p Quality preset, The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered
Mírně vyšší výkon by nebyl důvodem k preferenci FSR 4.1.2 Lite oproti nativnímu XeSS. Jenže podle zkušeností uživatelů a testů dosahuje FSR 4.1.2 Lite viditelně vyšších obrazových kvalit než Intel XeSS.
FSR 4.1.2 Lite by podle dostupných informací mělo využívat menší neurální model pro snížení výpočetních i paměťových nároků. AMD se nějakým způsobem podařilo tyto optimalizace a zmenšení modelu provést tak, že sice došlo k navýšení výkonu, ale obrazová kvalita není nejen výrazně horší, ale ani jednoznačně horší - spíše je trochu jinak vyvážená (v některých ohledech lepší, v jiných horší).