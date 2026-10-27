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Nvidia v tichosti ořezala specifikace Rubin, HBM 4 i NVLink 6 zpomalily

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V lednu ohlásil CEO Nvidie Jen-Hsun Huang specifikace akcelerátorů Rubin a Rubin Ultra. Od té doby Nvidia Rubin Ultra zrušila a nyní se ukazuje, že nedosahuje ani původních specifikací Rubin…
Nvidia Rubin Ultra a Jen Hsun Huang

Nvidia Rubin Ultra a Jen Hsun Huang

Zdroj: Nvidia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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