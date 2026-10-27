Nvidia v tichosti ořezala specifikace Rubin, HBM 4 i NVLink 6 zpomalily

Nvidia v tichosti ořezala specifikace Rubin, HBM 4 i NVLink 6 zpomalilyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nvidia Rubin Ultra a Jen Hsun HuangZdroj: Nvidia
Článek byl publikován 27.10.2026 23:00
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