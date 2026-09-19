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Archivní dokumenty dostanou lepší ochranu před požárem

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Vzácné rukopisy, historické dokumenty a knihy uložené v archivech by mohly být nově lépe chráněny před požárem. Odborníci z Fakulty…
VUT-protipozarni_reseni-archivnich-dokumentu

VUT-protipozarni_reseni-archivnich-dokumentu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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