Schneider Electric dodává pro Shell Recharge v Česku dobíjecí stanice s výkonem až 320 kW

Ultrarychlá veřejná dobíjecí síť Shell Recharge v České republice dále roste a na 25 lokalitách už nabízí 95 vysokovýkonných dobíjecích bodů. Jejich technologickým dodavatelem je Schneider Electric, jehož stanice Titan V4 s výkonem až 320 kW dokážou u kompatibilních elektromobilů doplnit většinu kapacity baterie za pouhých 15 minut. Na českém trhu jsou tyto stanice dostupné pod označením Schneider StarCharge Fast DC 320.
Spojení globálních lídrů v praxi
Technologickým základem řešení nasazeného v české síti Shell Recharge je globální strategické partnerství společností Schneider Electric a StarCharge, které propojily své kompetence pod technologickou platformou Schneider eStar. Ta kombinuje výkonný hardware pro rychlé nabíjení s expertízou Schneider Electric v oblasti digitálního řízení energií, správy napájecích systémů a optimalizace zatížení elektrické sítě.
„Pro řidiče elektromobilů v Česku znamená výkon 320 kW zásadní zlom. Skutečnost, že u stojanu stačí k doplnění převážné kapacity baterie strávit pouhých patnáct minut, dělá z nabíjení časově zanedbatelnou součást cestování na dlouhé vzdálenosti,“ uvádí Leoš Kabát, specialista na elektromobilitu ve společnosti Schneider Electric. „Naším cílem jako technologického dodavatele je poskytovat partnerům, jako je Shell, maximálně spolehlivý hardware, který dlouhodobě zvládá vysokou zátěž a zároveň hladce komunikuje s energetickou infrastrukturou v dané lokalitě.“
Komfort a snadné placení na cestách
Moderní infrastruktura nabíjecích stanic Shell Recharge klade vysoký důraz na uživatelský komfort a bezpečnost během celého procesu nabíjení. Nabíjecí body jsou v noci dobře osvětlené a dohlížejí na ně kamery. Manipulaci s těžkými nabíjecími kabely navíc usnadňují praktické mechanické držáky.
Zkrácenou patnáctiminutovou zastávku na nabíjení mohou řidiči využít k odpočinku, občerstvení z nabídky Shell Café nebo návštěvě zázemí čerpací stanice. Jednoduché je také placení: zákazníci mohou použít klasickou debetní či kreditní kartu, mobilní služby Google Pay a Apple Pay nebo jednoduše naskenovat QR kód. Firemní zákazníci a správci vozových parků mohou využít hybridní kartu Shell či karty schválených aliančních partnerů.
„Naším cílem je nabízet řidičům elektromobilů prvotřídní služby a co nejlepší zákaznickou zkušenost. Jsme rádi, že na rozvoji sítě Shell Recharge spolupracujeme se společností Schneider Electric, která je lídrem ve svém oboru a pomáhá nám dále rozvíjet kvalitní veřejnou dobíjecí infrastrukturu,“ říká Daniel Fujava, manažer odpovědný za rozvoj dobíjecí infrastruktury Shell Recharge v České republice a na Slovensku.
Soulad s evropskými požadavky
Důležitým technologickým prvkem stanic řady Titan V4 (Schneider StarCharge Fast DC 320) v České republice je také jejich soulad s evropskými požadavky pro veřejné dobíjení. Nařízení AFIR totiž klade důraz na transparentní účtování a u veřejných dobíjecích bodů s výkonem nejméně 50 kW stanoví, že cena za jednorázové dobíjení musí vycházet z množství dodané elektřiny v kWh. Přesné a certifikované měření spotřeby je proto důležitým předpokladem transparentního účtování odebrané energie.
Hardwarová konfigurace dodávaná společností Schneider Electric jako první v jejím portfoliu úspěšně prošla typovými zkouškami u Českého metrologického institutu (ČMI). Provozovatelé i řidiči tak získávají stoprocentní jistotu, že dobíjecí stanice splňují nejvyšší metrologické standardy a umožňují transparentní účtování odebrané energie.
Jiří Štádler