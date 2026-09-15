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Schneider Electric dodává pro Shell Recharge v Česku dobíjecí stanice s výkonem až 320 kW

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Ultrarychlá veřejná dobíjecí síť Shell Recharge v České republice dále roste a na 25 lokalitách už nabízí 95 vysokovýkonných dobíjecích…
Nabíjecí_stanice_Titan_V4_Shell_S2

Nabíjecí_stanice_Titan_V4_Shell_S2

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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