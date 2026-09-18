Portál modulreaktor.cz otevírá českým firmám dveře k Rolls-Royce SMR

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Portál modulreaktor.cz otevírá českým firmám dveře k Rolls-Royce SMRPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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České firmy se mohou zapojit do dodavatelského řetězce společnosti Rolls-Royce SMR ve kterém je ČEZ strategickým minoritním akcionářem s přibližně…
RollsRoyce-SMR
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Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →
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