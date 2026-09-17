Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Orlík se promění v obří vodní baterii. Uloží až 750 MWh energie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Orlík se po modernizaci za osm miliard korun promění v jednu z největších vodních baterií v Česku. Přečerpávací část bude…
01_hydraulicka-laborator-litostroj-engineering-v-blansku

01_hydraulicka-laborator-litostroj-engineering-v-blansku

Zdroj:
Reklama
Další články z Volty
Solární panely nad vídeňskou čistírnou se vysunou za 30 sekund
Solární panely nad vídeňskou čistírnou se vysunou za 30 sekund
Schneider Electric dodává pro Shell Recharge v Česku dobíjecí stanice s výkonem až 320 kW
Schneider Electric dodává pro Shell Recharge v Česku dobíjecí stanice s výkonem až 320 kW

Ultrarychlá veřejná dobíjecí síť Shell Recharge v České republice dále roste a na 25 lokalitách už nabízí...

Výrobu budoucnosti řídí software. Siemens ukáže na MSV průmyslovou AI
Výrobu budoucnosti řídí software. Siemens ukáže na MSV průmyslovou AI

Software, data a umělá inteligence stále výrazněji mění způsob, jakým vznikají průmyslové výrobky. Siemens...

Ukrajina má bezkonkurenční množství bojových dat pro výcvik vojenské AI
Ukrajina má bezkonkurenční množství bojových dat pro výcvik vojenské AI

Nechat umělou inteligenci rozhodovat nad lidským životem sice může vzbuzovat jisté etické otázky, ale v...

Čína chce ovládnout embodied AI a mění roboty v novou výrobní sílu
Čína chce ovládnout embodied AI a mění roboty v novou výrobní sílu

Embodied AI neboli vtělená umělá inteligence představuje další krok ve vývoji AI. Na rozdíl od běžných...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

Všechny články tohoto autora →
Volty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.