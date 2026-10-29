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Antonelli a Bottas vynechali kvůli nemoci čtvrteční program

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Celý kolotoč formule 1 se již tradičně ve čtvrtek přesunul na místo konání Velké ceny, tentokrát do Mexika. Tento den je věnovaný médiím a všichni jezdci v průběhu dne poskytují rozhovory. Antonelli a Bottas byli ze zdravotních důvodů omluveni.
Andrea Kimi Antonelli se tento víkend může stát nejmladším mistrem světa historie formule 1

Andrea Kimi Antonelli se tento víkend může stát nejmladším mistrem světa historie formule 1

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 20:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

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