Verstappen a Lawson se srazili už v tréninku. Komisaři potrestali oba a připomněli předchozí varování

Souboj o místo, o které v tréninku nemělo smysl bojovat
Je pátek, druhý volný trénink a jezdci připravují své vozy na kvalifikaci Velké ceny Mexika. Ve stadionové části Autódroma Hermanose Rodrígueze se ale odehrála situace, která připomínala ostrý souboj v posledních kolech nedělního závodu. Max Verstappen se pokusil dostat před Liama Lawsona, oba jezdci zůstali vedle sebe a v zatáčce číslo 14 přišel kontakt.
Úlomky z Verstappenova vozu skončily na trati a ředitelství závodu muselo přerušit trénink červenými vlajkami. Následovalo předvolání obou jezdců ke komisařům. Ti rozhodli, že Verstappen i Lawson ztratí na startovním roštu nedělního závodu jedno místo a oba obdrží jeden trestný bod.
Závěr není výsledkem toho, že by jeden jezdec byl označen za jediného viníka. Komisaři vyhodnotili chování obou jako nepřijatelné. Zvlášť důležité bylo, že týmy už dříve v ten samý den dostaly upozornění na zbytečné předjížděcí manévry v závěrečné části okruhu.
Zbytečné riziko a nepříjemná historie
Verstappen jel přípravné kolo, Lawson zpomalovací, než měl začít další rychlý pokus. Právě proto byl jejich souboj pro vedení závodu tak obtížně pochopitelný. V tréninku se nezískávají pozice na cílové čáře a poškozené auto může jezdcům vzít mnohem víc než několik metrů asfaltu.
Osobní rozměr přidává i společná minulost obou závodníků v prostředí Red Bullu. Verstappen po incidentu kritizoval Lawsonovo rozhodování a narážel na nejistotu kolem jeho budoucnosti ve Formuli 1. Tady ale stojí za to oddělit emoce od oficiálního verdiktu. Komisaři potrestali oba, nikoli pouze Lawsona, kterého nizozemský jezdec veřejně kritizoval.
Ještě přesnější obraz nabízí znění rozhodnutí: oba připustili, že jejich manévry byly zbytečné a neobratné. Namísto obvyklého varování tentokrát přišla sankce na startu, protože podobná chování už byla řešena i v dřívějších trénincích.
Jeden řádek v rozhodnutí může změnit neděli
Posun o jediné místo nemusí na papíře působit dramaticky, ale konečná cena se ukáže až po kvalifikaci. Je rozdíl startovat z prostředku pole nebo přijít o místo mezi kandidáty na vítězství. Verstappen si tak komplikuje víkend ve chvíli, kdy se ještě ani nezačalo závodit o body.
A právě v tom je hlavní paradox celého incidentu. Dva profesionální jezdci riskovali techniku i startovní postavení v situaci, kdy bylo možné nechat soupeře projet a pokračovat v práci. V Mexiku dostali připomínku, že rychlost není totéž co správně zvolené rozhodnutí.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Autosport – verdikt komisařů po střetu Verstappena a Lawsona [2], FIA, dokument komisařů č. 33 – Verstappen [3], FIA, dokument komisařů č. 34 – Lawson [4], Sky Sports – průběh střetu a sankce [5].