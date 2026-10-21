Amazon konečně povolil Google Play na svých tabletech. Jeden háček si ale neodpustil a chce za něj 435 Kč navíc

Dne 8. října 2026 Amazon představil zcela novou řadu tabletů Alexa Tablet ve třech velikostech: 8, 11 a 12 Pro. Všechny tři modely běží na Androidu 16 a nabízejí plný přístup ke službám Google Mobile Services. To znamená, že uživatelé mohou přímo z výroby používat Google Play, Gmail, YouTube a další služby Googlu. Není potřeba obcházet omezení instalací APK souborů ani ručně doinstalovávat chybějící služby.
Jenže Amazon by nebyl Amazonem, kdyby si neponechal jeden starý zvyk: u modelů Alexa Tablet 8 a Alexa Tablet 11 nabízí levnější variantu s reklamami na zamykací obrazovce. Kdo je nechce vídat při každém probuzení tabletu, zaplatí jednorázový příplatek 20 dolarů, což podle
referenčního kurzu ECB odpovídá přibližně 435 Kč. U nejdražšího modelu Alexa Tablet 12 Pro se podle dostupných cenových variant s reklamami na zamykací obrazovce nepočítá. Konec éry Fire OS: proč je to zlom
Celou dekádu Amazon razil vlastní cestu. Jeho tablety Fire běžely na Fire OS, upravené verzi Androidu, která standardně nenabízela služby Googlu. Vývojářská dokumentace Fire OS to uváděla jasně: služby Googlu nebyly na zařízeních Fire podporovány. Místo Google Play sloužil Amazon Appstore a místo Google Asistenta byla k dispozici Alexa. Ještě v roce 2023 Amazon představil Fire Max 11 jako svůj „největší a nejvýkonnější tablet“. I ten ale zůstával součástí uzavřeného ekosystému Fire OS a nabízel rozlišení 2000 × 1200 pixelů, 4 GB RAM a režim Show Mode pro ovládání chytré domácnosti.
Teď se situace mění.
Oficiální oznámení mluví o „plném přístupu ke Google Play“ a Amazon nově počítá s distribucí aplikací prostřednictvím obchodu Googlu. Nejde jen o kosmetickou změnu. Amazon tím dává najevo, že uzavřený ekosystém přestal být dostatečně atraktivní, zvlášť poté, co v srpnu 2025 ukončil podporu svého Appstore pro běžná zařízení s Androidem. Háček za 435 Kč: reklamy na zamykací obrazovce
Příplatek přibližně 435 Kč nemá nic společného s přístupem ke Google Play, který je dostupný u všech modelů. Jde o tradiční obchodní model Amazonu: základní cena zařízení je nižší, protože tablet zobrazuje sponzorovaný obsah na zamykací obrazovce. Amazon tyto reklamy popisuje jako sponzorované spořiče obrazovky. Zobrazují se při probuzení zařízení a po klepnutí mohou uživatele přesměrovat na nabídku inzerenta. Nejde tedy o drobný banner v rohu, ale o obsah, který může zabírat celou obrazovku a který uživatel vidí při každém probuzení tabletu.
Kdo reklamy nechce, má dvě možnosti:
Koupit rovnou variantu bez reklam – u modelů Alexa Tablet 8 a 11 stojí o 20 USD více než verze s reklamami. Doplatit později – jednorázově, bez nutnosti platit předplatné.
U modelu Alexa Tablet 12 Pro se podle dostupných informací reklamní varianta nenabízí. Existuje také výjimka v nabídce prodejců: konkrétní verze Alexa Tablet 8 prodávaná prostřednictvím Best Buy podle vyjádření zákaznické podpory Amazon Devices reklamy na zamykací obrazovce nemá.
Co nová řada nabízí a za kolik
Hardware představuje oproti éře Fire viditelný posun:
Model Displej Obnovovací frekvence Startovní cena (USD) Alexa Tablet 8 8,7″ 60 Hz nejnižší v řadě Alexa Tablet 11 11″ 90 Hz střední třída Alexa Tablet 12 Pro 12″ 120 Hz 499,99 USD
Největší model dostal procesor MediaTek Dimensity 8400. Podle dostupných informací nejde o vlajkový čip, ale o nejvýkonnější procesor, jaký Amazon dosud ve svých tabletech použil. Tablet podporuje také klávesnici a stylus. Pro srovnání: Samsung nabízí Galaxy Tab S10 FE za 549,99 USD a větší Tab S10 FE+ za 699,99 USD. Amazon tak na papíře míří do vyšší střední třídy s agresivnější cenou. Přímé výkonnostní testy ale zatím chybějí.
Všechny modely mají hliníkové tělo a více paměti RAM než jejich předchůdci. Systém sice vychází ze standardního Androidu, ale prostředí zůstává výrazně přizpůsobené Amazonu. Alexa+ je integrovaná napříč celým systémem, včetně funkce On-Screen Intelligence, která dokáže pracovat s obsahem zobrazeným na displeji.
Alexa+ a druhý skrytý náklad
Alexa+ je nová generace hlasové asistentky založená na velkých jazykových modelech. Amazon ji prezentuje jako konverzačnější službu, která si dokáže pamatovat souvislosti a zvládat složitější úkoly. Na nových tabletech jde o jeden z hlavních prodejních argumentů.
Plný přístup k Alexa+ je však v USA bez příplatku dostupný pouze členům Amazon Prime. Ostatní si musí připlatit 19,99 USD měsíčně, tedy přibližně 435 Kč. Pro uživatele, který nemá Prime a chce využívat všechny možnosti nové asistentky, tak může jít o výrazný dodatečný náklad.
Dostupnost pro české kupce
První dodávky začaly 14. října 2026 v USA, Mexiku a Kanadě. Od 19. října mají být tablety dostupné také ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii a Španělsku. Česká republika v oficiálním seznamu podporovaných trhů chybí. Zájemci z Česka tak budou muset pravděpodobně nakupovat přes zahraniční Amazon, nejspíš německý, nebo využít dovozce.
Reklamy na zamykací obrazovce přitom nejsou výhradně americkou záležitostí. Amazon zveřejňuje dokumentaci k reklamám na svých zařízeních také na britském webu.
Amazon otevřel svým tabletům cestu ke Google Play a naznačil, že jejich budoucnost už nebude stát pouze na vlastním obchodě s aplikacemi. Důležitější roli má hrát Alexa+ a ekosystém služeb kolem ní. Příplatek za odstranění reklam ze zamykací obrazovky je jen připomínkou, že některé obchodní zvyklosti Amazonu přežívají i zásadní změny strategie.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík