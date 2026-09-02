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Zpět do školy! Na severu Prahy stála už za Marie Terezie

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Včera začal nový školní rok a školáci se vrátili do lavic. Prvňáčci se ještě rozkoukávají, to je každoroční koloryt škol v září. To se…
škola čakovice

škola čakovice

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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