Suvenýry prodlužují dovolenou v hlavě. Dánské muzeum s 3 000 kusy vysvětluje, proč si z dovolené vždy něco vezeme

V bývalé divadelní budově vedle zámku Tranekær se tísní přes čtyři tisíce exponátů, které by většina galerií odmítla vystavit. Kýčovité sněžítko z Benátek, miniaturní Eiffelovka odlitá z levného kovu, plastová gondola se zlatým nápisem „Venezia“. Souvenariet, muzeum suvenýrů, sbírá právě tyhle předměty a bere je smrtelně vážně. Podle dostupných informací má letošní léto být jeho poslední sezónou, a tak stojí za to podívat se, proč banální cetka z dovolené přežila éru digitálních alb a co se stane, když si z exotické destinace přivezete víc, než povoluje zákon.
Jak novinářská recese zrodila muzeum kýče
Všechno začalo v roce 1991 letní anketou v dánském deníku Berlingske Tidende. Redakce vyzvala čtenáře, aby posílali fotografie svých nejhorších dovolenkových úlovků. Za tři týdny dorazilo kolem šesti set dopisů plných plastových popelníků, keramických oslic a porcelánových zvonečků. Hans Rossen, zakladatel Souvenariet, v té záplavě rozpoznal víc než pouhou kuriozitu; uviděl stovky osobních příběhů zabalených do laciného plastu. Začal sbírat systematicky. Dnes muzeum vystavuje předměty z desítek zemí a pokrývá víc než století turistického cestování. Mezi exponáty visí newyorská košile od Petera A. G. Nielsena i plastový díl s nápisem Toyota, který do sbírky věnoval reportér Jes Dorph-Petersen. Každý kus doprovází krátký příběh: odkud pochází, kdo ho přivezl a proč si ho nechal.
Proč magnet na lednici poráží tisíce fotek v telefonu
Akademická studie z Wharton School popisuje suvenýr jako takzvaný „paměťový ukazatel“ (memory pointer), fyzický předmět, který pomáhá mozku později vybavit konkrétní zážitek a ochránit ho před přepsáním novějšími zkušenostmi. Fotografie v mobilu plní podobnou roli, jenže leží v zapomenuté složce, kam člověk nahlédne jednou za rok. Magnet oproti tomu visí na lednici. Každé ráno při vaření kávy projde zorným polem a tiše spustí řetězec asociací: vůně moře, praskot grilu na terase, smích dětí v bazénu.
Výzkumníci z Bournemouth University tento jev pojmenovali „práce s podovolenou pamětí“ (post-holiday memory work);
každodenní setkávání s magnetem aktivně prodlužuje dovolenkový prožitek hluboko do všedních dnů. Další studie publikovaná v časopise Tourist Studies mluví o suvenýrech jako o „hmatových kotevních bodech paměti“, které nesou smyslovou i prostorovou stopu zážitku. Zatímco fotka zachycuje obraz, keramický hrneček z Kréty nese i váhu, texturu a teplotu dlaně, která ho svírala na tržišti.
Tři hlavní důvody, proč si z cest vozíme hmotné památky:
Důkaz existence – předmět potvrzuje, že jsme opravdu byli tam, kde jsme byli. Paměťový spouštěč – fyzická přítomnost v domácnosti zvyšuje šanci na spontánní vyvolání vzpomínky. Nosič identity – přes suvenýr člověk propojuje cestu s vlastním životním příběhem.
Podle nás právě v tom spočívá odolnost magnetu vůči digitální konkurenci. Cetka za dvacet korun přežila smartphone, protože vstupuje do každodenního rituálu, a dovolená se tak vrací do kuchyně místo do zapomenuté galerie.
Foto: Pxhere Kdy se milá památka promění v zabavené zboží
Souvenariet historicky vystavovalo i zvláštní kategorii exponátů: kusy zabavené dánskou celnicí, vyrobené z ohrožených živočichů. Výstava vznikla ve spolupráci se Skov- og Naturstyrelsen a ukazovala korálové větve, želvovinu či řezby ze slonoviny, které si turisté přivezli z tropů v dobré víře, že kupují nevinný dárek.
Český cestovatel čelí identickým rizikům. Podle
tiskové zprávy Celní správy ČR předal Celní úřad Praha Ruzyně v roce 2023 inspekci životního prostředí 117 případů porušení úmluvy CITES. Nejčastěji zabavované položky: tvrdé korály a schránky chráněných měkkýšů výrobky z krokodýlí a hadí kůže sušení mořští koníci a kobry naložené v alkoholu řezby ze slonoviny a želvoviny lovecké trofeje a peří divokých ptáků tradiční medicína obsahující části chráněných druhů
Bez příslušných povolení hrozí zabavení a pokuta od několika tisíc až do 1,5 milionu korun. V úmyslných případech může věc skončit na stole státního zástupce.
Evropská komise navíc upozorňuje, že některé třetí země zakazují vývoz přírodnin i nad rámec seznamů CITES, a neznalost místních předpisů nikoho neomlouvá. Samostatnou kapitolou zůstávají potraviny živočišného původu ze zemí mimo Unii, kde platí přísná veterinární pravidla. Poslední léto mezi čtyřmi tisíci vzpomínkami
Kdo chce Souvenariet navštívit, má podle
oficiálního webu muzea otevřeno denně od 11 do 17 hodin, a to do 29. srpna 2026 a poté ještě ve 42. týdnu během podzimních prázdnin. Adresa zní Slotsgade 84B, 5953 Tranekær, historická divadelní budova přilepená k zámeckému areálu na ostrově Langeland. Podle dat Českého statistického úřadu podniklo v roce 2024 zahraniční cestu s přenocováním 46 % Čechů starších patnácti let. Část z nich se nepochybně vrátila s magnetem, sněžítkem nebo keramickým talířkem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková