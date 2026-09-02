Zverev málem přepsal historii US Open. Pět hodin bojoval, aby se vyhnul blamáži, kterou turnaj nepamatuje 23 let

Pondělní noc v New Yorku přinesla zápas, po kterém se Alexander Zverev probudil jako vítěz, ale klidně mohl vstát jako historická kuriozita. Německý tenista a nasazená jednička letošního US Open potřeboval 4 hodiny a 53 minut, pět setů a nervy z oceli, aby odvrátil vyřazení od nenasazeného Lorenza Sonega, světové osmdesátky devítky. Konečné skóre 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:5, 6:3 vypadá jako standardní pětisetový obrat. Jenže uvnitř toho čísla se skrýval moment, který by přepsal statistiky celého grandslamu.
Dva míče od konce
Klíčový okamžik přišel ve čtvrtém setu. Sonego vedl 5:4, Zverev servíroval a na tabuli svítilo 30:30. Dva ztracené body a turnaj nasazené jedničky končí v prvním kole. Podle oficiálního recapu US Open byl Zverev v tu chvíli doslova „dva body od porážky“. Zvládl game, pak brejknul, set dotáhl 7:5 a v rozhodujícím pátém dějství už dominoval 6:3.
Kdyby ale ty dva body dopadly jinak, Sonego by se stal teprve třetím mužem v open éře, který na US Open vyřadí nasazenou jedničku hned v úvodním kole. Před ním to dokázal jen Jan Kodeš proti Johnu Newcombeovi v roce 1971 a Alexandr Volkov proti Stefanu Edbergovi v roce 1990. A v širším měřítku? Na žádném mužském grandslamu nepadla jednička v prvním kole od Wimbledonu 2003, kdy Ivo Karlović smetl Lleytona Hewitta. Dvacet tři let.
Proč by to bolelo víc než běžná prohra
Zverev nepřijel do New Yorku jako rutinní jednička. Byla to jeho první účast na grandslamu v roli nasazené jedničky vůbec; mezi německými muži před ním vedli pavouk majoru jako nasazená jednička jen Boris Becker a Gottfried von Cramm. Na krku měl navíc titul z Roland Garros, svůj první grandslamový triumf. A proti němu stál hráč, kterého předtím porazil šestkrát v řadě, bez ztráty jediného zápasu.
Jenže forma před turnajem vyprávěla jiný příběh:
- Montreal: vyřazení hned v úvodním zápase.
- Cincinnati: konec ve 4. kole po promarněném mečbolu proti Tommymu Paulovi.
- Severoamerický hard celkem: pouhé dvě výhry před příjezdem do Flushing Meadows.
Sonego to vycítil. Hrál agresivně směrem k síti, nutil Zvereva do nepohodlných výměn. Němec si sice vypracoval 22 brejkbolů, proměnil ale jen pět. Každý neproměněný brejkbol prodlužoval zápas a zvyšoval fyzickou daň.
Sto grandslamových výher a noční regenerace
Výhrou nad Sonegem Zverev dosáhl na stou grandslamovou výhru v této dekádě. Stal se teprve třetím hráčem po Novaku Djokovičovi a Janniku Sinnerovi, kterému se to povedlo. Milník, který by bez pozornosti zapadl, kdyby přišel po hladké výhře ve třech setech. Po pětihodinovém boji v něm ale rezonuje jinak, jako důkaz, že Zverev na nejvyšší úrovni prostě přežívá.
Podle ATP šlo o druhý nejdelší grandslamový zápas jeho kariéry. Dohrávalo se v 1:55 newyorského času. Sám Zverev po zápase mluvil o úlevě, ne o hrdinství. Ocenil Sonegův výkon a překvapivě dodal, že přesně takový bojový test po dvou nepovedených turnajích potřeboval.
Co bude dál, a proč je čas hlavní soupeř
Ve druhém kole čeká na Zvereva Francouz Quentin Halys, proti kterému vede vzájemnou bilanci 2:0, obě letošní výhry, v Miami i na Roland Garros. Papírově jasná záležitost. Jenže hlavní proměnnou není kvalita soupeře, nýbrž regenerace. Po zápase končícím téměř ve dvě ráno a po téměř pěti hodinách na kurtu bude rozhodovat, kolik energie Zverevovi zbyde v nohách.
Přesný čas dalšího zápasu pořadatelé zatím nezveřejnili; order of play se na US Open potvrzuje den předem. Turnaj můžete sledovat na Eurosportu a přidružených streamovacích platformách Warner Bros. Discovery.
Zverev z New Yorku zatím neodjel. Ale v pondělí v noci byl tak blízko, že už si snad balil tašku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář