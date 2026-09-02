Youtuber PPPeter přiznal, jak u baru odbil budoucí jedničku draftu NHL. Slafkovskému pak psal omluvnou zprávu

Osm vodek, čtvrt hodiny a ztracená trpělivost
Peter Popluhár, kterého internet zná jako PPPetera, historku vytáhl v pořadu PRD, který běží jako YouTube show s Duklockem od léta 2026. Téma znělo: největší trapasy v životě. A PPPeter dodal kandidáta, který by obstál v jakékoli konkurenci.
Bylo to v létě 2022, pár týdnů před draftem NHL. PPPeter seděl s partou v baru v centru Košic. Šel objednat osm vodek. Fronta se táhla. Mezitím ho začali poznávat podnapilí hosté: jedno selfie, druhé, třetí. Čtvrt hodiny stál, fotil se a pořád nebyl na řadě. Když se konečně blížil k baru, přistoupil k němu vysoký, slušně vypadající kluk a zeptal se: „Peťo, můžu si taky udělat jedno selfie?“ PPPeter odpověděl „ne“. Sám později přiznal, že to možná řekl dost nepříjemně, a že ho možná i poslal do háje, i když si tím úplně jistý nebyl.
Kdo stál před ním
Juraj Slafkovský. Osmnáctiletý košický odchovanec, kterého si o pár týdnů později, 7. července 2022, Montreal Canadiens vybrali jako jedničku draftu NHL, první Slovák v historii na této pozici. Jenže PPPeter, jak sám říká, „fakt nesleduje hokej“. Slafkovského jméno mu něco říkalo, tvář ne. Vrátil se ke stolu s pitím a kamarádi mu oznámili, koho právě odmítl.
Váha situace mu došla až zpětně. Před ním stál budoucí hráč, jehož kariéru dnes průběžně sleduje i české hokejové publikum, a on ho odbyl jako dalšího opilého fanouška ve frontě.
Omluva přes Instagram
Asi měsíc po incidentu PPPeter napsal Slafkovskému na Instagram. Zpráva byla upřímná a konkrétní: kamarádi ho prý přesvědčují, že se v Košicích potkali a že si s ním neudělal fotku. Pokud je to pravda, hluboce se omlouvá. Měl vypito, byl skoro na řadě, hokej téměř nesleduje, takže ho nepoznal. A dodal, že takovou příležitost už asi mít nebude.
Slafkovského odpověď měla přesně dvě věty. Potvrdil, že se tam opravdu potkali. A připsal: „Nevadí, díky moc.“
Žádná výčitka, žádná ironie, žádná veřejná poznámka. Minimalistická, neeskalační reakce od osmnáctiletého kluka, který měl plné právo být dotčený.
Proč příběh funguje
Síla téhle historky nestojí na tom, že youtuber odmítl sportovce. Odmítnutí selfie se děje denně. Funguje na kontrastu: PPPeter sám přiznal chybu, napsal omluvu, a Slafkovský ji přijal s klidem, který by leckoho překvapil. Z potenciálně arogantní anekdoty se stala sebeironická pointa. PPPeter ji dnes vypráví s nadsázkou o „hlavním sponzorovi“, „čtyřiceti procentech z platu“ a „hostovi do videa“, které už nikdy nezíská.
PPPeter přitom není postava vzdálená českému prostředí. Studoval na Masarykově univerzitě v Brně, měl byt i kancelář v Česku, jeho kniha vyšla v češtině a iDNES mu v březnu 2025 připsal přes 260 tisíc sledujících na československém kanálu. Slafkovský je zase jméno, které české hokejové weby zmiňují v pravidelné rubrice Češi a Slováci. Oba jsou doma na obou stranách řeky Moravy.
Co z toho zůstává
Veřejně doložené další osobní setkání obou se z dostupných zdrojů nepodařilo dohledat. Výraznější vlna kritiky na PPPeterovu adresu se taky neobjevila, internet historku přijal spíš jako vtipnou sebedestrukci než jako kauzu. Slafkovský mezitím hraje čtvrtou sezonu v Montrealu a PPPeter dál objíždí svět s kamerou. Kdyby se potkali znovu, fotka by tentokrát nejspíš padla jako první.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka