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Proč se v němých filmech lidé pohybovali tak rychle a ztřeštěně

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Němý film je film bez synchronizovaného zvuku, obecněji bez slyšitelných dialogů. Ačkoli němé filmy zprostředkovávají vyprávění a emoce vizuálně, různé dějové prvky, jako je prostředí, doba nebo klíčové dialogy mohou být v případě potřeby zprostředkovány pomocí mezititulků. Nám jde ale tentokrát o pohyb, a to rychlejší, než který známe z dnešních filmů.
Proč se v němých filmech lidé pohybovali tak rychle a ztřeštěně

Proč se v němých filmech lidé pohybovali tak rychle a ztřeštěně

Zdroj: Charlie Chaplin, 1915, film His new job. Zdroj: Employee(s) of Essanay / Public domain, Wikimedia commons
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