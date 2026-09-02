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Sucho, vedro, láska… Vychází nová kniha spisovatelky Scarlett Wilkové

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Dennívýzva
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Předešlé romány této české autorky se staly bestsellery. Nyní jí vychází nová kniha s názvem Takové velké štěstí. Příběh dívky, která neměla jednoduchý život, se začíná odehrávat v době, kdy Československo zdrtilo obrovské sucho.
Sucho, vedro, láska… Vychází nová kniha spisovatelky Scarlett Wilkové

Sucho, vedro, láska… Vychází nová kniha spisovatelky Scarlett Wilkové

Zdroj: Scarlett Wilková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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