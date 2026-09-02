Už žádné pasti ani jedy. Deratizátor prozradil, že myši nesnášejí jednu levnou bylinu z lékárny a utečou z domu samy

S příchodem chladného počasí hlodavci aktivně vyhledávají potravu a často se vydávají na průzkum do zahrad, sklepů a skladů. Mezi těmito nevítanými hosty
představují značný problém především myši. Nemusíte však proti nim bojovat jen chemickými prostředky. Místo toho vsaďte na přírodní odpuzovače, které je vyženou rychle a spolehlivě. Pachy, které odpuzují myši
Myši jsou velmi citlivé na určité pachy, takže proti nim můžete použít několik přírodních vůní, kterými je lze účinně zahnat.
Máta peprná: Myši nesnáší vůni máty peprné. Umístěním sáčků s mátou peprnou nebo vatových kuliček napuštěných esenciálním olejem kolem skladovacích prostor vytvoříte pro tyto hlodavce nepříjemné prostředí, které raději opustí. Pyretrum: Pyrethrum, které se získává z květu chryzantémy, je vynikající přírodní repelent na myši a další škůdce. Zvažte použití výrobků s přídavkem pyretra nebo vysazení chryzantém v okolí objektu. Jehličí jedle balzámové a borové šišky: Stejně jako zahrádkáři chrání mladé stromky jedlovými větvemi, může obložení sklepa a skladu jehličím z jedle balzámové a borovými šiškami pomoci odpudit myši. Skořice a koriandr: Silná vůně skořice a koriandru je pro myši nepříjemná. Posypte mletou skořicí nebo koriandrem místa, kde se myši mohou často vyskytovat a budete mít vystaráno. Když objevíte myší hnízdo
Pokud ve sklepě objevíte myší hnízda, je nutné okamžitě přijmout opatření, která zabrání dalšímu zamoření. Ze všeho nejdříve
odstraňte nepořádek nebo odpadky, jež mohou myším poskytovat úkryty. Poté najděte a utěsněte všechny praskliny, otvory nebo mezery ve stěnách, podlahách a stropech, kterými se myši mohou dostat do sklepa.
Ultrazvukové odpuzovače hlodavců
Jednou z nejlepších a nejbezpečnějších metod, jak udržet myši mimo sklep a sklad, je instalace ultrazvukových odpuzovačů hlodavců.
Tato zařízení sice mohou mít vyšší počáteční náklady, ale je prokázáno, že účinně odrazují myši a další hlodavce, aniž by představovala zdravotní rizika pro lidi nebo zvířata (samozřejmě je nesmíte umísťovat blízko místností, v nichž chováte hlodavce jako domácí mazlíčky – ublížit by mohly například, křečkům, potkanům, morčatům apod.). Zdroj fotografie: Freepik
Ultrazvukové odpuzovače vydávají vysokofrekvenční zvukové vlny, které jsou pro člověka a většinu domácích zvířat neslyšitelné, ale pro hlodavce nesnesitelné. Tyto vlny vytvářejí pro myši nepřátelské prostředí, takže se chtějí držet daleko od chráněného prostoru.
Ultrazvukové odpuzovače navíc pokrývají značný dosah, což zajišťuje, že se myši nevrátí. Můžete je samozřejmě používat jen po část roku a tak jejich vitalitu takříkajíc pošetřit – díky tomu vám mnohem déle vydrží a vložená investice se vám vrátí mnohem dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři