Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Už žádné pasti ani jedy. Deratizátor prozradil, že myši nesnášejí jednu levnou bylinu z lékárny a utečou z domu samy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Docela obyčejná máta si dokáže poradit s mnoha nevítanými škůdci. Při správné aplikaci umí vyhnat i dotěrné hlodavce.
Myši se úrody ani nedotknou, ze sklepa i skladu je odežene máta

Myši se úrody ani nedotknou, ze sklepa i skladu je odežene máta

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Řepkový olej ucpe mšicím dýchací póry a udusí je za minuty. Postřik za pár korun, který zvládne namíchat každý z ingrediencí ze spíže
Řepkový olej ucpe mšicím dýchací póry a udusí je za minuty. Postřik za pár korun, který zvládne namíchat každý z ingrediencí ze spíže
Chalupa Evžena Humla z Chalupářů stojí dodnes. Ale kdo ji po 50 letech navštíví, odchází zklamaný
Chalupa Evžena Humla z Chalupářů stojí dodnes. Ale kdo ji po 50 letech navštíví, odchází zklamaný

Léto 1974. Do obce Višňová na Příbramsku sjíždí štáb režiséra Františka Filipa, aby tu natočil exteriéry...

Rolety, balkón, fasáda: tři místa na domě, kde si vosy nejčastěji staví hnízdo. Zabránit se tomu dá jen v jednom krátkém okně
Rolety, balkón, fasáda: tři místa na domě, kde si vosy nejčastěji staví hnízdo. Zabránit se tomu dá jen v jednom krátkém okně

Královny vos a sršňů si v březnu a dubnu vybírají hnízdiště na obytných domech, a majitelé o tom většinou...

Na zadní straně talíře hledejte jednu značku. Pokud tam je, máte v komoře věc, která se na Aukru prodává za desítky tisíc
Na zadní straně talíře hledejte jednu značku. Pokud tam je, máte v komoře věc, která se na Aukru prodává za desítky tisíc

Otočte talíř dnem vzhůru. Právě tam, pod glazurou, se skrývá informace, která z běžného kusu kuchyňského...

Při 40 °C bez markýzy a slunečníku? Pět levných triků vytvoří stín na balkoně za odpoledne, stačí věci z domácnosti
Při 40 °C bez markýzy a slunečníku? Pět levných triků vytvoří stín na balkoně za odpoledne, stačí věci z domácnosti

Letošní léto bylo extrémně horké a hobby markety nestíhaly expedovat markýzy. Pět improvizací ze šatníku a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.