Mladík v Hustopečích vyrazil bez řidičáku. Auto si vzal bez vědomí příbuznéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladík v Hustopečích vyrazil bez řidičáku. Auto si vzal bez vědomí příbuzného
Podzim se pomalu blíží a s ním i odlety ptačích kamarádů za teplem. Ne všichni ptáci se ale stěhují mimo...
Osobní vůz u Blanska v úterý odpoledne z nezjištěných příčin přejel do protisměru a srazil dva motocykly,...
Noční požár rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku zaměstnal hasiče na několik hodin. Z...
Burčáková sezona je na jižní Moravě v plném proudu. Letošní léto urychlilo zrání hroznů, první rané odrůdy...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →