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Mladík v Hustopečích vyrazil bez řidičáku. Auto si vzal bez vědomí příbuzného

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Na večerní projížďku vyrazil v Hustopečích mladík bez řidičáku. Auto si vzal bez vědomí příbuzného a s kamarádem zamířil do ulic. Když si jich všimli policisté, pokusili se ujet.
Mladík v Hustopečích vyrazil bez řidičáku. Auto si vzal bez vědomí příbuzného

Mladík v Hustopečích vyrazil bez řidičáku. Auto si vzal bez vědomí příbuzného

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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