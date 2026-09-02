Slovinský útočník i křídlo z Nigérie. A přijde Mikulenka? Slovan nadále posiluje

Enej Marsetič je jednadvacetiletý útočník, který přichází z týmu Grosuplje. V letošní sezoně stihl dvě branky a asistenci v šesti utkáních. Je to jeho první prvoligová sezona, loni hrál druhou ligu, kde v NK Bistrica stihl 13 gólů v deseti utkáních.
Dobrodošli v Slovanu! #FCSL #zrozenkboji pic.twitter.com/qFs76zDRLF — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 2, 2026
Smlouvu v Liberci podepsal do roku 2031. „Byl jsem dost překvapený, že o mě projevil Slovan zájem, jelikož jsem v první slovinské lize odehrál jen sedm zápasů. Bylo to hodně rychlé a nemohl jsem tomu uvěřit. Slovan je kvalitní a ambiciózní klub s velkou tradicí a třemi tituly. Pro mě je to opravdu velká věc. Potřeboval jsem trochu popřemýšlet, ale nakonec si myslím, že jsem udělal správné rozhodnutí. Mohl by to být pro mě skvělý krok v mé kariéře,” okomentoval mladý útočník.
Slovan mladíka sledoval celou minulou sezonu. „Eneje jsme sledovali už v minulé sezoně, kdy nás velmi zaujal. Taky se nám líbilo, že navázal na své výkony i v nejvyšší slovinské lize. Měli jsme ho jako jeden z hlavních cílů skautingu i pro tuto sezonu, ale po zranění Krollise jsme přistoupili k jeho transferu již teď. Jedná se o pohyblivého útočníka s vyšší postavou, který může nastupovat i z křídla. Na osobních schůzkách nám potvrdil správné nastavení a charakter. Věříme, že zapadne do naší kabiny a naváže na svou produktivitu a práci pro tým,“ popsal generální ředitel klubu Jan Nezmar.
Devatenáctiletý nigerijský křídelník Johnson Dauda bude v této sezoně hostovat už jako hráč #FCSL ve svém dosavadním srbském klubu FK Novi Pazar. pic.twitter.com/6M341NhYiP — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 2, 2026
Další posila se zatím v Liberci neukáže. Teprve devatenáctiletý nigerijský talent Johnson Dauda už sice patří Slovanu, ale sezonu stráví v srbském celku FK Novi Pazar. Dauda v seniorském fotbale nastoupil zatím jen do dvanácti utkání, jde tak o příslib do budoucna.
„Johnson Dauda je v našich očích investice do potenciálu. Je to křídelní hráč s výbornými vlastnostmi. Má veškeré předpoklady, které od krajních hráčů vyžadujeme a jsou nutné k adaptaci v naší lize, a následně k prosazení na evropské scéně. Když se tedy naskytla příležitost ho ze Srbska vykoupit, tak jsme ji využili,“ popsal Nezmar.
Důvod jeho setrvání v Srbsku je ale i administrativní. „Je v Evropě krátký čas, proto pro něj je lepší, když ještě nějaký čas zůstane v prostředí, které zná, dobře se v něm etabloval a kde bude mít pravidelnou minutáž v nejvyšší soutěži. My zároveň toto období využijeme k vyřizování nutných vízových záležitostí, protože vzhledem k tomu, že ještě nikdy nebyl v schengenském prostoru, tak je to proces, který může trvat klidně i deset měsíců,“ dodal.
A spekuluje se i o příchodu Matěje Mikulenky, dvaadvacetiletého ofenzivního hráče Sigmy Olomouc. Podle serveru inFotbal Slovan se Sigmou o jeho přestupu jedná a dokonce poslal další nabídku na jeho přestup. Podle serveru o přestup pod Ještěd stojí i sám hráč.