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Na Temu jsem si koupil ledničku za 1 200 Kč. Doteď jsem jak v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo

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Dennívýzva
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Objednávka elektroniky z čínských obchodů bývá často hazard. Když ale přijde balík s mini ledničkou za tisícovku, která funguje lépe než mnohé drahé kusy, člověk zůstává v šoku.
Na Temu jsem si koupil ledničku za 1 200 Kč. Doteď jsem jak v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo

Na Temu jsem si koupil ledničku za 1 200 Kč. Doteď jsem jak v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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