Na Temu jsem si koupil ledničku za 1 200 Kč. Doteď jsem jak v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo

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Čínské online tržiště Temu má pověst místa, kde se dá koupit leccos za pár korun, ale kvalita je často otazník. Když jsem tam narazil na kompaktní přenosnou chladničku za 1 214 Kč, věděl jsem, že riskuju. Představa vlastního chlazeného nápoje přímo u počítače nebo v autě během letní cesty ale byla příliš lákavá. Balík dorazil rychleji, než jsem čekal, a když jsem ho rozbalil, zůstal jsem stát s otevřenou pusou.
Místo křehké plastové krabice, která by se rozpadla při prvním dotyku, se přede mnou objevil skutečný funkční spotřebič. Vypadal solidně, působil kvalitně a hlavně – skutečně chladil. Tohle nebyla hračka, tohle byl pořádný kousek techniky.
Žádné vrzání, žádný zápach
První dojem rozhoduje a tady mě přístroj příjemně překvapil. Povrch je matný, takže na něm nezůstávají otisky, spáry sedí přesně a dvířka se zavírají s uspokojivým magnetickým cvaknutím. Žádný chemický zápach, žádné ostré hrany. Na horní straně je skrytá rukojeť, která se dá vyklopit, když potřebujete ledničku přenést. Když ji nepotřebujete, splyne s povrchem a neruší.
Celá věc váží minimum, protože uvnitř není těžký kompresor jako v klasické lednici. Přenést ji zvládne každý, dokonce i dítě. To z ní dělá ideálního společníka nejen do kanceláře, ale i na chatu, do kempu nebo kamkoliv, kde zrovna potřebujete mít po ruce chlazené pití.
Vnitřní prostor má objem 4 litry. Zní to málo, ale vejde se tam šest standardních plechovek najednou. Pokud potřebujete chladit vyšší lahve nebo třeba kosmetiku, vyjmete vnitřní přepážku a získáte víc prostoru. Ve dvířkách je navíc malá přihrádka na drobnosti – pleťové masky, krémy, energetické tyčinky. Těsnění drží spolehlivě, takže chlad zůstává tam, kde má.
Ticho jako v hrobě, a přitom to funguje
Tady přichází na řadu technologie, která celou věc pohání. Místo klasického kompresoru pracuje lednice s termoelektrickým Peltierovým článkem. To znamená, že uvnitř není žádná chladicí kapalina ani hlučný motor. Vzadu je pouze malý ventilátor, který vydává jemný monotónní šum – nic, co by vás rušilo při práci nebo odpočinku.
Peltierův princip má samozřejmě své limity. Nečekejte mrazicí schopnosti klasické lednice – tento typ chlazení dokáže obsah ochladit zhruba o 18 až 22 °C pod okolní teplotu. V létě při třicítce venku to znamená, že uvnitř bude kolem deseti stupňů, což na osvěžující pití bohatě stačí. A co víc – spotřeba energie je minimální, pohybuje se mezi 36 a 42 W, což je méně než u většiny notebooků.
Na zadní straně najdete přepínač, který umožňuje přepnout z chlazení na ohřev. V zimě tak můžete udržet teplou kávu nebo jídlo v krabičce na teplotě kolem 50 až 65 °C. Jeden přístroj, dvě funkce – v létě chladí, v zimě hřeje.
V balení jsou dva kabely: klasický do domácí zásuvky na 230 V a adaptér do autozapalovače na 12 V. Zapojit ledničku v autě během dlouhé cesty a mít po ruce studené pití bez neskladných chladicích boxů je luxus, který oceníte.
Tisícovka, která se vyplatila
Po několika týdnech používání můžu říct jedno: tohle byl jeden z nejlepších impulzivních nákupů, jaké jsem kdy udělal. Za částku lehce přes tisíc korun jsem získal spolehlivého pomocníka, který vypadá dobře, funguje bezchybně a dělá přesně to, co má.
Samozřejmě to není náhrada velké kuchyňské lednice, to by bylo nesmyslné čekat. Ale jako osobní minilednička do kanceláře, studentského pokoje, dílny nebo auta je to naprosto perfektní volba. Občas se i na čínských tržištích podaří narazit na skutečný poklad – a tohle je přesně ten případ.
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský