Ve vesnici Lhota u Pardubic se očekávala svatba století

Mladý se seznámili v Praze v šedesátém pátém roce, kdy Jerry přijel k pražským příbuzným na poznávací výlet a Marta byla zrovna na výletě s posledním ročníkem pardubické střední školy a na Václaváku dostali rozchod, volno po obchodních domech. Martě se přetrhla tkanička u boty. Zrovna kolem procházející Jerry se Martě galantně nabídnul, že jí tkaničku naváže.
Sedli na lavičku poblíž koně a oprava tkaničky mu trvala tak dlouho, že než Marta musela utíkat na sraz se třídou, tak si stihli povědět o sobě spoustu věcí a Marta nevkročila ani do jednoho obchodního domu, což se jí v pozdějších letech bohatě vyplatilo.
Ještě než se Jerry musel vrátit do Texasu, tak se párkrát sešli a byla z toho láska na první pohled se vším všudy, a to i s "hlasitým následkem", tedy potomkem.
Ale to už byl Jerry dávno doma a malé Ashley už šlo na druhý rok, když Jerry uznal, že by mohla být jeho a taky že byla.
Nejdříve dělal Jerry drahoty, tedy jestli si ho Marta chce vzít, tak ať přiletí s Ashley za ním, ale to se Tonda vzbouřil a slíbil Jerryho rozsekat na maděru jestli se hezky nepřiletí s Martou oženit do Pardubic a pak ať hezky bydlí všichni v rodinném domku ve Lhotě, mladý v nahozeném novém patře.
No, Jerry se cukal skoro rok, ale Ashley byla krásná holčička a oči a nosík měla po starým Taylorovi, tedy po dědovi Honzovi Krejčím a ty její fotografie tedy rozhodly. Jerry měl svůj plán, jak po svatbě sebrat manželku a dcerku a šup s nimi do Texasu, starý Veselý ho mohl strašit jak chtěl, ve Lhotě tedy Jerry rozhodně nemínil zůstat, jen na dobu nezbytně nutnou.
Celá vesnice v sobotu vyhlížela příjezd ženicha a všichni byli zvědaví nejen na něj, ale hlavně na šaty nevěsty, ale úplně nejvíc na šaty matky nevěsty Vlasty, která si je prý objednala rovnou z Milána, zatímco Martě je šila švadlena v modes robes v Pardubicích. V polovině šedesátek byla věc nevídaná, objednat si šaty v Itálii, ale po mnoha peripetiích hlavně s valutami, které poslal ženich i vyměřeném clu za zboží to klaplo.
Svatbu dle tradic platili rodiče nevěsty, a to i taxíky ze Lhoty na úřad do Pardubic, k fotografovi a pak na hostinu a večer z hostiny z Grandu "U tří korunek" zpátky do Lhoty. No, prohnuli se staří s výdajema, ale za ten tyjátr to stálo.
Ženich přijuchal s kyticí větší než hlavička Ashley, Marta měla závoj až na zem s věnečkem z umělé hmoty, což bylo s ohledem na Ashley na pováženou, ale všichni co se shromáždili u domu Veselých stejně upírali zraky na Vlastu, která všechny hrubě zklamala. V kostýmu fialkové barvy a v klobouku téže barvy vypadala jako v kancelářském mudúru, jen ne v šedém, ale fialovém, vypadala prostě úplně obyčejně.
Ale jak to takoví sousedé mívají, potají se pohihňávali a přáli jí to. Co by si počali, kdyby to byl model zářivý a jí slušel, tedy by se nad ně vyvýšila, považte, šaty až z Milána!!! Ale Vlastě to bylo jedno, co si myslí sousedi, byla šťastná, uskutečnila si svoji touhu mít šaty z Milána a to ještě nevěděla, že bude jen šťastnější a šťastnější, až se v budoucnu bude chlubit barevnýma fotografiema dceřiny rodiny před rančem a s "bourákem" v Texasu a že tam za nima s mužem poletí, protože opravdu Jerry popadl rodinu a do Texasu s nima ufoukl.
A tak to všechno šťastně dopadlo, i když na začátku se jen jelo se "střední" na výlet a přetrhla se tkanička u boty. Byl to osud, říká Vlasta a ten kostým z Milána už neoblékne, je jí beznadějně malý.🫣😃
Takto nějak by mohla vypadat Ashley, no ne?😄 (viz fotka holčičky)