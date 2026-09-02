Kvíz o hláškách z českých pohádek: 10 slavných vět zná téměř každý, filmy k nim ale bez chyby přiřadí jen 5 % lidí

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří, jak dobře znáte hlášky z českých pohádek. Poznáte je podle jediné věty? Tak směle do toho!
České filmové pohádky mají v naší kultuře mimořádné místo. Některé vznikly před desítkami let, přesto je známe stejně dobře jako filmy, které se objevily na obrazovkách teprve nedávno. Pyšná princezna, Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna, Tři oříšky pro Popelku nebo S čerty nejsou žerty patří mezi stálice, k nimž se diváci opakovaně vracejí. A právě pohádky se postupně staly také jedním ze symbolů českých Vánoc. Tradice štědrovečerní pohádky v dnešní podobě se sice ustálila až po roce 1989, její kořeny ale sahají k dlouholetému vánočnímu televiznímu vysílání. V našem kvízu na In-Lifestyle budete muset slavnou hlášku přiřadit ke správné pohádce.
České pohádky a jejich hlášky, které se drží v paměti
Stačí se podívat na vánoční televizní program a je jasné, že některé pohádky zkrátka nestárnou. Tři oříšky pro Popelku se například staly neodmyslitelnou součástí svátečního televizního programu a podobně se pravidelně vracejí také S čerty nejsou žerty, Pyšná princezna nebo Tři bratři. Česká televize sama označuje pohádky za tradiční součást vánočního vysílání a starší oblíbené tituly se objevují po boku nových pohádkových premiér.
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S opakovaným sledováním samozřejmě přichází i dokonale naučené hlášky. Některé dokážeme odříkat společně s herci ještě dříve, než je vysloví. „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“ z Pyšné princezny se dokonce používá i mimo filmový svět a podobně zlidověla například věta „Já jsem malej, ale šikovnej“ z Princezny ze mlejna. Tyto repliky patří mezi věty, které lidé znají i bez toho, aby si vždy vybavili celý děj filmu. A co vy? Dokážete poznat pohádku jen podle jediné věty? Vybrali jsme 10 známých i trochu záludnějších hlášek z převážně českých filmových pohádek. Některé možná poznáte okamžitě, u jiných budete muset zapátrat v paměti. Tak schválně, kolik jich dáte napoprvé.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech HláškyzFilmu, Pohádkář, Wikipedie
Tento příspěvek Kvíz o hláškách z českých pohádek: 10 slavných vět zná téměř každý, správný film k nim ale přiřadí jen málokdo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.