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Kvíz o hláškách z českých pohádek: 10 slavných vět zná téměř každý, filmy k nim ale bez chyby přiřadí jen 5 % lidí

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Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří, jak dobře znáte hlášky z českých pohádek. Poznáte je podle jediné věty? Tak směle do toho!
Fotografie z pohádky S čerty nejsou žerty

Fotografie z pohádky S čerty nejsou žerty

Zdroj: Foto: Se souhlasem České televize, S čerty nejsou žerty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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